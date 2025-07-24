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24 липня 2025, 13:32

Уряд затвердив план мораторію на перевірки бізнесу: що зміниться з 24 липня

Кабінет Міністрів України затвердив детальний план реалізації рішення РНБО щодо запровадження мораторію на безпідставні перевірки бізнесу. Нові правила, спрямовані на захист підприємців, починають діяти вже з 24 липня. Про це у четвер повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

Кабінет Міністрів України затвердив детальний план реалізації рішення РНБО щодо запровадження мораторію на безпідставні перевірки бізнесу.

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Обмеження перевірок та зміни до КПК

Згідно з ухваленим планом, ключовим нововведенням є обмеження перевірок для підприємств з низьким рівнем ризику з боку податкових та митних органів.

«Держава не заважатиме тим, хто працює чесно», — наголосила Юлія Свириденко.

Водночас перевірки збережуться у галузях з високим рівнем ризику, наприклад, у сфері обігу підакцизних товарів.

Крім того, уряд ініціює зміни до Кримінального процесуального кодексу. Відповідно до них, відкривати нові кримінальні провадження щодо бізнесу зможуть лише генеральний прокурор або керівники прокуратур обласного рівня, що має унеможливити безпідставний тиск на місцях.

Дерегуляція та контроль

План також передбачає низку інших заходів. Протягом місяця Державна регуляторна служба та міністерства мають подати пропозиції щодо подальшої дерегуляції та скорочення зайвих дозвільних процедур.

До 21 жовтня силові органи повинні узгодити свої дії щодо виявлення та стягнення в бюджет підсанкційних активів. Також у планах — запуск цифрової системи контролю за перевірками та щоквартальний перегляд ефективності впроваджених рішень.

Нагадаємо, раніше РНБО ухвалила рішення про мораторій на перевірки, яке було введено в дію указом президента Володимира Зеленського.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
zevs1
zevs1
24 липня 2025, 13:41
#
Как громко звучало начало работы нового премьера ,но по по факту самого моратория не оказалось. Иллюзия обмана.
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