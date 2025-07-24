Курс валют: євро дорожчає, а долар стабільний

У четвер, 24 липня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився. Євро подорожчало на 15 копійок у купівлі й на 7 копійок у продажу.

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Середній курс долара в обмінниках не змінився. Цна Євро зросла на 3−4 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−41,99 грн. Євро купують за 48,75 грн, а продають за 49,37 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,65−41,75, євро — 49,10−49,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,78−41,81 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,13−49,15 грн/євро.

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