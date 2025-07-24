Зміна тенденцій: після різкого падіння кількість ФОПів знову зростає

Після складного початку року, другий квартал 2025-го приніс позитивні зміни в динаміці малого бізнесу в Україні. Кількість новостворених ФОПів перевищила кількість закритих, що свідчить про поступову стабілізацію підприємницького середовища. Аналітики YouControl.Market дослідили ключові тренди, що характеризують цей період. «Мінфін» публікує ключові тези.

Основні тренди

Розворот тренду: від 53 тис. «в мінус» до 34 тис. «в плюс». Якщо у першому кварталі кількість закритих ФОПів перевищила кількість відкритих на понад 50 тисяч, то у другому кварталі ситуація змінилася: чистий приріст склав майже 34,4 тис. нових бізнесів.

Драйвер зростання — роздрібна торгівля. Сектор роздрібної торгівлі показав значне зростання: кількість нових ФОПів тут зросла на 113%, порівнюючи з першим кварталом.

Нові регіональні «гарячі точки» зростання. За даними YC.Market поряд із традиційними лідерами (Київ та область, Дніпропетровщина, Львівщина, Одещина), високі темпи зростання кількості новозареєстрованих ФОПів продемонстрували Полтавська (+92%) та Волинська (+81%) області.

Незламність прифронтових областей. Попри постійні ризики, Харківщина показала чистий приріст у понад 2 тисячі нових підприємців. Позитивне сальдо (перевищення кількості новостворених ФОПів над закритими) також зафіксовано на Запоріжжі, Сумщині, Миколаївщині та Херсонщині.

Жінки — рушійна сила підприємництва. Жінки продовжують домінувати у створенні нових бізнесів: на них припадає 61% усіх новостворених ФОПів у другому кварталі.

Загальна динаміка

Зміна трендів — початок року характеризувався різким скороченням кількості бізнесів, а вже у II кварталі ситуація не просто стабілізувалася, а й продемонструвала зростання.

«Ефект відкладеного попиту», спричиненого масштабною кібератакою на держреєстри на початку року, згас. Кількість закриттів повернулася до норми, скоротившись майже на 50% — до 55 тисяч. Водночас суттєво пожвавилася ділова активність: у квітні-червні було зареєстровано майже 89,4 тис. нових ФОПів, що на 55% більше, ніж на початку року. Таким чином, співвідношення кардинально змінилося: у другому кварталі на кожні 100 відкритих ФОПів припадало лише 62 закриття. Це дозволило малому бізнесу вийти на позитивне сальдо, і чистий приріст за квартал склав приблизно 34,4 тисячі підприємців.

Галузевий розподіл

10 провідних галузей практично повністю акумулюють найбільшу частку малого бізнесу — на них припадає понад 80% усіх відкриттів та 86% закриттів ФОПів.

За даними YouControl.Market, безумовним лідером за відкриттями мікробізнесів стала роздрібна торгівля. У другому кварталі в цій сфері зареєструвалося 31,4 тис. нових ФОПів — це на 113% більше, ніж у першому. Сектор ІТ посів друге місце за кількістю відкриттів (майже 9,9 тис. нових ФОПів). Третє місце посіла категорія «Надання інших індивідуальних послуг» із показником 9,6 тис. відкриттів. До п’ятірки лідерів також увійшли транспорт і логістика та громадське харчування.

Усі провідні галузі показали впевнений приріст, порівнюючи із початком року, — від +14% в ІТ до +65−70% у транспортній, харчовій та оптовій сферах.

Закриття ФОПів за галузями суттєво скоротилися, порівнюючи з піковим січнем-березнем. Хоча антирейтинг за кількістю закриттів очолює роздрібна торгівля, це приблизно вдвічі менше, ніж у 1 кварталі. Високі показники закриттів також спостерігалися в ІТ (9,1 тис.) та у сфері інших послуг (7 тис.). Важливо, що у провідних сферах у другому кварталі 2025 року закриттів було приблизно вдвічі менше, ніж у першому кварталі, і суттєво менше, ніж нових відкриттів.

Регіональний зріз

Найвищий приріст новозареєстрованих ФОПів зафіксовано у столиці: протягом II кварталу зареєстровано 11 648 нових підприємців (у I кв. було 8 542). Серед областей лідером стала Дніпропетровська — понад 8,1 тис. відкриттів за квітень-червень (проти 5,5 тис. у попередньому кварталі). Далі Львівщина, за нею йдуть Одещина, Київщина та Харківщина — сукупно на ці 6 регіонів припадає майже половина усіх нових ФОПів країни у другому кварталі.

До десятки лідерів за відкриттями також увійшли Полтавська, Вінницька, Хмельницька та Волинська області — ці регіони Західної та Центральної України продемонстрували прискорене зростання бізнес-активності. Зокрема, на Полтавщині кількість нових ФОПів за квартал майже подвоїлася, порівнюючи з попереднім кварталом.

Щодо закриття бізнесів, то картина теж покращилася в усіх регіонах. Київ залишається на першому місці за абсолютною кількістю закритих ФОПів, проте столиця тепер має позитивний баланс: нових бізнесів відкрилося майже на 4,5 тис. більше, ніж закрилося.

Стійкість «гарячих» регіонів

Примітно, що стійкість демонструють і регіони, які перебувають під постійним тиском ворога. Наприклад, Запорізька область все ще присутня серед лідерів за кількістю закритих ФОПів (1 736 закриттів у II кв.), проте водночас там було відкрито 2 316 нових ФОПів — регіон демонструє чистий плюс.

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Позитивну динаміку показує і Харківщина, де чистий приріст склав понад 2 тисячі підприємців, а також Сумщина, де кількість нових реєстрацій зросла на 79%. Навіть на Херсонщині та у Миколаївській області, що регулярно потерпають від обстрілів, спостерігається пожвавлення: кількість відкриттів перевищує кількість закриттів.