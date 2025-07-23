Курс валют: євро в банках підскочило на 15 копійок

У середу, 23 липня, на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 15 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 1 копійку у купівлі та не змінився у продажу. Євро у покупці додало 9 копійок та 18 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−42,00 грн. Євро купують за 48,50 грн, а продають за 49,25 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,62−41,70, євро — 48,94−49,18 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,72−41,75 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,00−49,02 грн/євро.

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