Як держава пітримує бізнес у прифронтових регіонах та що реально потрібно робити

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 липня 2025, 17:30

Як держава пітримує бізнес у прифронтових регіонах та що реально потрібно робити

Чому прифронтові території потребують більшої державної підтримки? Здавалося б, просте питання, але відповіді на нього й досі не надано. Про те, яких змін потребує підхід до державної підтримки підприємництва у прифронтових регіонах, пише у своєму телеграм-каналі Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Чому прифронтові території потребують більшої державної підтримки?

Часто спілкуючись під час відряджень з бізнесами у різних куточках країни, я чую скарги на ті проблеми, які суттєво ускладнюють ведення підприємницької діяльності (і це не про ставки податків). Вони типові для заходу та сходу, для півночі та півдня.

Однак масштаби цих схожих проблем збільшуються у рази, чим ближче ти перебуваєш до лінії фронту.

Тут важче налагодити та підтримувати виробничі процеси, бо майже весь робочий день — це одна велика неоголошена повітряна тривога. Тут складно дістатись до роботи через обстріли та пошкодження транспорту. Тут більші перебої з енерго- та водопостачанням, бо ворог постійно у щось поцілює.

Тут потрібно частіше, ніж у тилу, підвозити сировину та вивозити готову продукцію, бо «зайвий» день чи декілька годин на складі можуть просто обнулити їх. Тут складніше прокредитуватись, бо будь-яка застава може кожної миті перетворитись на попіл, успішний бізнес із гарною кредитною історією — у руїни, а позичальник — піти у засвіти. Не всі готові укладати контракти та авансувати замовлення з виробником, який працює фактично біля лінії фронту.

Держава протягом тривалого часу робила вигляд, що не помічає різниці між регіонами, де до ворога — один гарматний постріл, та регіонами у глибокому тилу (туди теж, звісно, прилітає, немає у нас абсолютно безпечних територій, але рідше, ніж у прифронтових).

І вона через запущені різноманітні програми підтримки не поспішає, з огляду на ризики, підставляти плече та активніше допомагати прифронтовим регіонам.

Далі коротко, мовою цифр

«Доступні кредити 5−7−9%». Від початку повномасштабного вторгнення регіони в зоні високого воєнного ризику станом на 1 липня отримали фінансування на 37 млрд грн. Це усього 11,5% від загальних обсягів фінансування (324,0 млрд грн), а якщо ранжирувати серед напрямів спрямування коштів — передостанній з семи (менше виділено тільки на кредити для енергосервісу — 2,7 млрд грн). Динаміка за червень місяць — +2,1 млрд грн.

Гранти «Власна справа». Від старту програми регіони з високим ступенем безпекового ризику (Сумська, Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська області) отримали майже 4,5 тис. грантів на загальну суму 1,2 млрд грн (це 16,6% від усієї кількості укладених угод та 19,1% від їх суми загалом). Динаміка за місяць — +304 гранти на 130,6 млн грн.

Програма «єОселя» спрямована на вирішення дуже гострої житлової проблеми (нагадаю, що житло — № 1 за масштабами руйнування; за оцінками Світового банку, знищене оцінюється у понад $60 млрд). Кількість оформлених кредитів нарешті перевалила за тисячу і склала 1 009 договорів на загальну суму 1,3 млрд грн (якщо порівнювати із загальноукраїнськими показниками, то питома частка — 5,7% за кількістю договорів і 4,4% — за сумою). Динаміка за червень — +28 договорів (із яких 18 — у Дніпропетровській області, ще 10 — у Харківській (6), Сумській (3) та Миколаївській (1) областях разом, у решті — 0).

Зрозуміло, що цього вкрай недостатньо.

Що не так із новими програмами для прифронтових регіонів

Останнім часом уряд почав врешті-решті робити певні поліпшення для прифронтових регіонів (наприклад, подовжив строк застосування мінімальної відсоткової ставки, до рівня якої здійснюється компенсація кредиту).

І навіть почав запроваджувати нові програми, орієнтовані на постраждалі регіони, — минулого тижня ухвалено рішення про виділення грантів на відновлення переробним підприємствам, чиє майно було знищене або пошкоджене внаслідок російської агресії.
Однак знову ж таки, якщо приміряти умови цієї програми на прифронтові території, то теж не все вписується в реалії.

По-перше, підприємець має знайти 20% співфінансування (якщо йдеться про грант на 10 млн грн від держави, то це 2,5 млн грн власного внеску, чи позиченого, що майже нереально, адже якщо майно вже знищено, то з чого сформувати заставу — не в усіх бізнесів є зціліле майно в інших локаціях).

По-друге, максимальний грант — 16 млн грн (або близько $380 тис.). Це небагато, як для переробного підприємства.

А, по-третє, під нову програму не передбачили додаткового фінансування. На неї, як і раніше, планують виділяти кошти із загального бюджетного кошику 1201350 «Надання грантів для створення або розвитку бізнесу» (у якому на весь рік закладено усього 1,37 млрд грн), коштів Фонду соцстраху на випадок безробіття (там є подібний рядок із фінансуванням 6,75 млрд грн) та добровільних внесків та пожертв.

Це насправді мізерні суми, особливо якщо порівняти, що тільки прямі збитки будівлям та інфраструктурі лише у Донецькій, Харківській, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях оцінюються у $116 млрд, або 2/3 від загальних у країні.

Вочевидь, що діючі загальнодержавні програми (і запущені раніше, і нові) у нинішньому вигляді не здатні ані за умовами, ані за покриттям забезпечити необхідну підтримку прифронтових регіонів.

Для них необхідний особливий фокус, лояльніші та триваліші за строками умови підтримки, більше покриття ризиків як для позикодавця, так і для позичальника.

Тому продовжуватиму серію зустрічей з представниками місцевої влади, бізнесу у регіонах із високим ступенем безпекового ризику, щоб запропонувати такі рішення, які стануть дієвими та результативними, з огляду на місцеву специфіку та виклики.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами