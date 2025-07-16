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16 липня 2025, 12:16

У Римі українські банки уклали більше 10 угод на майже 1,5 млрд євро

Під час четвертої Ukraine Recovery Conference 2025 (URC), яка відбулася 10−11 липня в Римі, рекордну кількість угод з іноземними партнерами на загальну суму майже 1,5 млрд євро уклали українські банки. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Під час четвертої Ukraine Recovery Conference 2025 (URC), яка відбулася 10−11 липня в Римі, рекордну кількість угод з іноземними партнерами на загальну суму майже 1,5 млрд євро уклали українські банки.

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Серед лідерів за результатами конференції — Приватбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Ощадбанк, Банк «Креді Агріколь Україна», Банк «Львів», Piraeus Bank та Кредобанк.

Приватбанк

Приватбанк підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (далі — ЄБРР) щодо кредитної лінії, яка покриє частину кредитного ризику банку за новими субкредитами. Гарантія ЄБРР у ​​розмірі 185 мільйонів євро розблокує рекордне фінансування та дасть змогу українському бізнесу отримати до 600 мільйонів євро нових кредитів.

Укргазбанк

Аналогічну угоду з ЄБРР уклав Укргазбанк: гарантія у 89,2 млн євро розблокує до 300 млн євро нових позик.

Ще три угоди Укргазбанк уклав з Європейським інвестиційним банком (далі — ЄІБ), який спільно з Європейською комісією започаткували новий фінансовий пакет підтримки України в розмірі 600 млн євро. Ці кошти спрямують на відновлення України з акцентом на енергетику, інфраструктуру та розвиток приватного сектору. Переважно фінансування здійснюватиметься у формі позик ЄІБ, які підкріплені гарантіями ЄС.

Кредитна лінія у розмірі 70 млн євро буде призначена для фінансування українських малих та середніх підприємств (далі — МСП). Особливий акцент буде зроблено на підтримці «зелених» інвестицій, що відповідає довгостроковій стратегії Укргазбанку як провідного екобанку країни.

Це фінансування додатково посилене портфельною гарантією на суму 31,25 млн євро, яка суттєво збільшить спроможність банку кредитувати та залучати критично важливий капітал для приватного сектору. Ще 50 млн євро кредиту будуть надані ЄІБ Укргазбанку для фінансування муніципалітетів для інвестування ними в сучасну децентралізовану генерацію тепла, інтеграцію відновлюваних джерел енергії та значне підвищення енергоефективності громадських будівель.

Укрексімбанк

Укрексімбанк підписав лист про наміри підписати фінансову угоду з ЄІБ у межах реалізації проєкту «Програма підтримки економічної стійкості ІІ» на суму 100 млн євро. Метою Програми є розширення доступу приватних підприємств до джерел довгострокового фінансування інвестиційних проєктів та потреб в обіговому капіталі МСП та компаній із середнім рівнем капіталізації.

Ощадбанк

Ощадбанк уклав фінансовий договір із ЄІБ про надання кредитної лінії на суму 50 млн євро в межах Української інвестиційної програми, яка є складовою Програми фінансування для України (Ukraine Facility). Мета: забезпечення доступу українських муніципалітетів, комунальних підприємств та органів державної влади до довгострокового фінансування критично важливих проєктів у сфері централізованого теплопостачання та енергоефективності.

Також Ощадбанк залучив фінансування Ukraine-Moldova American Enterprise Fund для другої хвилі грантової програми для жінок «Create» на суму 1 млн євро для підтримки підприємниць у сфері виробництва. Програма започаткована Міністерством економіки України та Ukraine-Moldova American Enterprise Fund у 2024 році. Ініціативу реалізує KSE Foundation у партнерстві з мережею мультимаркетів «Аврора» і AT «Ощадбанк». У 2025 році стартував другий етап програми.

Банк Креді Агріколь Україна

Банк підписав угоду з International Finance Corporation (IFC) на суму 100 млн євро про розподіл ризиків для розширення кредитування середнього та великого бізнесу в різних секторах економіки, таких як агробізнес, виробництво, енергетика та логістика, а також для підтримки енергетичної безпеки України.

Банк «Львів»

З ЄІБ Банк «Львів» домовився про кредит на суму 60 млн євро, що спрямовуватиметься на фінансування МСП, а також про гарантійну угоду, що розблокує ще більше фінансування для малого українського бізнесу. З Банком розвитку Ради Європи (CEB) було анонсовано підписання кредитної угоди щодо підтримки робочих місць.

За участю Міністерства закордонних справ України Банк «Львів» підписав з Урядом Бельгії та бельгійською компанією BIO Invest лист про наміри, що передбачає укладення угоди на 5 млн євро для підтримки МСП в Україні, яка відіграє важливу роль у створенні робочих місць, підтриманні соціальної єдності та посиленні національної стабільності.

Кредобанк та Piraeus Bank

Кредобанк та Piraeus Bank підписали з ЄІБ листи про наміри щодо укладання гарантійних угод (на 30 млн євро) щодо підтримки портфеля нових кредитів для МСП. Такі гарантії для українських банків відкривають нові можливості кредитування МСП, зокрема в напрямі сталого розвитку та «зелених» інвестицій.

Фонд розвитку підприємництва

Фонд розвитку підприємництва підписав грантову угоду з німецьким банком розвитку KfW на суму 40,5 млн євро в межах проєкту SME Resilience Facility.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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