За програмою «єОселя» видано пільгових кредитів більш ніж на 30 млрд грн

Загальна сума виданих кредитів за програмою «єОселя» станом на 14 липня складає 30 млрд 116 млн грн, доступною іпотекою скористалось 18122 українців. Про це повідомили у пресслужбі «Укрфінжитла».

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Скільки видано кредитів

«18 тисяч кредитів, понад 11,5 тисяч дітей, забезпечених житлом і понад мільйон квадратних метрів житлової площі — такими є результати програми на сьогодні. Сума виданих кредитів вже перевищила 30 млрд грн. Після оновлення програми в листопаді 2024 року зросла кількість українців, які обирають житло в новобудовах. Якщо торік частка таких придбань становила 33%, то зараз 60%. Це важливий сигнал для будівельної галузі, яка набирає обертів і відновлюється», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Хто скористався програмою

Найбільше серед позичальників — військовослужбовців та представників сектору безпеки, яким іпотека доступна під 3%, — 9 331 кредит. Також програмою під 3% за весь час скористались 1 413 медиків, 1 406 педагогів, 369 науковців.

Програмою під 7% скористались 4 496 українців, які не мали житла (або воно менше за норматив), 672 внутрішньо переміщені особи та 411 ветеранів.

Майже 45% позичальників — це українці віком 26−35 років, а 33% — позичальники віком 36−45 років.

Близько 80% нерухомості, яку українці купують завдяки «єОселі», — житло площею 50−73 кв. м (39% загальної кількості) та менше ніж 50 кв. м (39%). При цьому загальна площа придбаної за «єОселею» нерухомості вже перевищила 1 млн кв. м.

11 466 кредитів за «єОселею» видані на житло вторинного ринку, а 6632 — це житло так званого «першого продажу». При цьому 1449 кредитів серед них — це квартири у будинках на етапі зведення.

Після оновлення програми у 2025 році доля саме нового житла від забудовника та на етапі будівництва сягнула 60%.