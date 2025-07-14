Ощадбанк запустив застосунок-маркетплейс Samo, користувачі скаржаться на збої

Державний Ощадбанк запустив новий мобільний застосунок Samo, що поєднує функції банкінгу та маркетплейсу для замовлень із самовивозом. Сервіс, який наразі працює в бета-версії, зіткнувся з технічними проблемами на старті, а користувачі повідомляють про збої в роботі. Про це пише Forbes.

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Концепція та партнери

Застосунок Samo дозволяє клієнтам обирати товари у партнерських закладах, оплачувати їх онлайн та забирати замовлення в магазині без черги. Сервіс орієнтований на підтримку малого та середнього бізнесу, особливо тих компаній, що не мають власних онлайн-магазинів.

До платформи вже долучилися великі партнери, як-от WOG, Socar, Winetime та Okwine, а також низка локальних бізнесів у Києві, Дніпрі, Кропивницькому й Чернігові. У майбутньому Ощадбанк планує розширювати географію та запустити функцію Shop&Go, яка дозволить сканувати товари в магазині та оплачувати їх у застосунку, минаючи касу.

Проблеми на старті

Попри офіційний запуск, користувачі зіткнулися зі значними технічними проблемами. Повідомляється про збої з отриманням SMS-кодів для входу, неможливість прив'язати банківську картку та порожні категорії товарів. Журналіст Forbes зазначив, що протягом кількох днів не міг увійти в застосунок.

В Ощадбанку визнають, що сервіс ще недосконалий, однак вважають його важливим кроком у розширенні власної цифрової екосистеми.

Навіщо банки створюють власні маркетплейси

Тенденція, коли банки виходять за межі суто фінансових послуг і створюють власні торговельні майданчики, програми лояльності та інші небанківські сервіси, називається побудовою екосистеми, або «суперзастосунку» (Super App).

Головна мета такої стратегії — утримати клієнта та максимально глибоко інтегруватися в його повсякденне життя. Банк прагне стати не просто місцем, де людина зберігає гроші, а єдиною точкою входу для широкого спектра потреб: від оплати комунальних послуг та купівлі квитків до замовлення їжі та товарів.

Це дозволяє банку:

Збільшити лояльність: Чим більше сервісів клієнт отримує в одному застосунку, тим менше у нього причин переходити до конкурентів.

Збирати більше даних: Аналізуючи купівельну поведінку клієнтів, банк може пропонувати їм більш персоналізовані продукти (наприклад, кредити чи розстрочку на товари, якими вони цікавляться).

Створити нові джерела доходу: Банк може отримувати комісію від партнерів, представлених на його маркетплейсі.

В Україні приклад такої екосистеми побудував monobank.

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