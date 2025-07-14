Шахрайський застосунок під виглядом monobank: як була викрита та зупинена схема

До служби підтримки monobank почали звертатися клієнти зі скаргами: в мережі з’явилися люди, які за гроші продавали застосунок, що нібито дублює функції mono. Але замість звичного застосунку — фальшивка.

Шахраї створили Telegram-канали, де продавали файл із програмою, яка імітувала інтерфейс monobank. Її можна було встановити на смартфон, редагувати там будь-які дані, робити «фейкові» перекази — і показувати комусь буцімто реальні транзакції. Але все це було не просто розвагою для шахраїв.

У фейковий застосунок вбудували шкідливе програмне забезпечення. Воно зчитувало дії користувача та могло отримувати доступ до паролів, кодів з SMS, пошти, контактів і навіть конфіденційних файлів. Таким чином, окрім «імітації банкінгу», клієнти ризикували повною втратою контролю над своїм пристроєм.

Як викрили схему

Спеціалісти служби безпеки mono допомогли виявити Telegram-канали, де поширювався цей застосунок.

Були зібрані технічні докази, зафіксовані механіки шахрайства й передані правоохоронним органам. У результаті вдалося не лише заблокувати джерела поширення, а й ідентифікувати осіб, які стояли за схемою.

Як не потрапити в пастку: поради від mono

Завантажуйте застосунки тільки з офіційних магазинів (App Store або Google Play).

Ніколи не встановлюйте додатки з файлів, які вам скинули в чатах, навіть від знайомих.

Якщо вже встановили такий застосунок — видаліть його одразу, змініть паролі та напишіть у службу підтримки.

Не надавайте сумнівним програмам доступ до геолокації, контактів, SMS, пам’яті пристрою.

Якщо бачите підозрілу рекламу «додатку mono» — скиньте її у підтримку monobank й спеціалісти розберуться.

Разом зробимо онлайн-безпеку міцнішою

Служба безпеки monobank постійно працює, щоб шахраї не мали шансів. Але найкраща захисна система — це пильність клієнта. Якщо щось виглядає дивно — краще уточнити.