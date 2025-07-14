Шахрайський застосунок під виглядом monobank: як була викрита та зупинена схема

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 липня 2025, 10:00

Шахрайський застосунок під виглядом monobank: як була викрита та зупинена схема

До служби підтримки monobank почали звертатися клієнти зі скаргами: в мережі з’явилися люди, які за гроші продавали застосунок, що нібито дублює функції mono. Але замість звичного застосунку — фальшивка.

До служби підтримки monobank почали звертатися клієнти зі скаргами: в мережі з’явилися люди, які за гроші продавали застосунок, що нібито дублює функції mono.

Шахраї створили Telegram-канали, де продавали файл із програмою, яка імітувала інтерфейс monobank. Її можна було встановити на смартфон, редагувати там будь-які дані, робити «фейкові» перекази — і показувати комусь буцімто реальні транзакції. Але все це було не просто розвагою для шахраїв.

У фейковий застосунок вбудували шкідливе програмне забезпечення. Воно зчитувало дії користувача та могло отримувати доступ до паролів, кодів з SMS, пошти, контактів і навіть конфіденційних файлів. Таким чином, окрім «імітації банкінгу», клієнти ризикували повною втратою контролю над своїм пристроєм.

Як викрили схему

Спеціалісти служби безпеки mono допомогли виявити Telegram-канали, де поширювався цей застосунок.

Були зібрані технічні докази, зафіксовані механіки шахрайства й передані правоохоронним органам. У результаті вдалося не лише заблокувати джерела поширення, а й ідентифікувати осіб, які стояли за схемою.

Як не потрапити в пастку: поради від mono

  • Завантажуйте застосунки тільки з офіційних магазинів (App Store або Google Play).

  • Ніколи не встановлюйте додатки з файлів, які вам скинули в чатах, навіть від знайомих.

  • Якщо вже встановили такий застосунок — видаліть його одразу, змініть паролі та напишіть у службу підтримки.

  • Не надавайте сумнівним програмам доступ до геолокації, контактів, SMS, пам’яті пристрою.

  • Якщо бачите підозрілу рекламу «додатку mono» — скиньте її у підтримку monobank й спеціалісти розберуться.

Разом зробимо онлайн-безпеку міцнішою

Служба безпеки monobank постійно працює, щоб шахраї не мали шансів. Але найкраща захисна система — це пильність клієнта. Якщо щось виглядає дивно — краще уточнити.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами