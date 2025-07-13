«Імперія Маска»: SpaceX інвестує $2 мільярди у xAI — WSJ

Компанія SpaceX інвестувала $2 мільярди у стартап Ілона Маска у сфері штучного інтелекту xAI. Ця інвестиція є частиною більшого раунду фінансування на $5 мільярдів, що має на меті посилити позиції xAI у конкурентній боротьбі з OpenAI. Про це у неділю, 13 липня, пише Reuters з посиланням на The Wall Street Journal.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Поглиблення синергії між компаніями Маска

Цей крок ще більше поглиблює зв'язок між різними підприємствами Ілона Маска. Інвестиції відбулися після фактичного злиття xAI з соціальною мережею X (раніше Twitter), в результаті якого об'єднану компанію оцінили в $113 мільярдів.

Чат-бот Grok, розроблений xAI, вже забезпечує підтримку для супутникового інтернет-сервісу Starlink, що належить SpaceX. Також розглядається можливість його майбутньої інтеграції в людиноподібних роботів Tesla Optimus.

Попри нещодавні суперечки щодо упередженості відповідей Grok, Ілон Маск продовжує називати його «найрозумнішим штучним інтелектом у світі». Компанія xAI, своєю чергою, витрачає значні кошти на тренування своїх моделей та розбудову інфраструктури.

Читайте також: Нова версія ШІ Grok від Ілона Маска орієнтується на його погляди у відповідях — CNBC

Як пов’язані Tesla, SpaceX, X та xAI

Ілон Маск створює унікальну екосистему, де його компанії не просто існують паралельно, а глибоко інтегруються одна з одною, створюючи синергетичний ефект. Цей зв'язок стає дедалі більш очевидним:

Соціальна мережа X є унікальним джерелом величезного масиву текстових даних у реальному часі, які є «паливом» для навчання великих мовних моделей, як-от Grok.

Стартап xAI розробляє фундаментальні ШІ-моделі (Grok), які стають «мозком» для продуктів інших компаній Маска.

Tesla розробляє людиноподібних роботів Optimus, які в майбутньому можуть стати фізичним втіленням ШІ, розробленого xAI. Також Tesla є лідером у зборі даних з реального світу через камери своїх авто, що є безцінним для навчання ШІ.

Компанія SpaceX через свою мережу супутників Starlink може забезпечити глобальне покриття та обчислювальні потужності, необхідні для роботи децентралізованої мережі ШІ-продуктів.

Таким чином, створюється замкнений цикл: дані з X тренують ШІ від xAI, який, своєю чергою, керуватиме роботами Tesla, що спілкуються зі світом через мережу SpaceX.

Інвестиція SpaceX в xAI — це не просто фінансова операція, а стратегічний крок до створення єдиної, вертикально інтегрованої «імперії Маска». Це демонструє, що Маск розглядає свої компанії не як окремі активи, а як частини єдиного пазла, де кожна посилює іншу.