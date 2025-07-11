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11 липня 2025, 19:20

Приватбанк та ЄБРР уклали рекордну угоду для кредитування українського бізнесу на €600 мільйонів

Приватбанк та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали найбільшу на українському фінансовому ринку угоду про розподіл ризиків, яка дозволить надати до 600 мільйонів євро нових кредитів для українських підприємств. Угоду було підписано під час Конференції з відновлення України в Римі. Про це у п'ятницю, 11 липня, повідомила пресслужба Приватбанку.

ПриватБанк та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали найбільшу на українському фінансовому ринку угоду про розподіл ризиків, яка дозволить надати до 600 мільйонів євро нових кредитів для українських підприємств.

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Механізм гарантій та розподілу ризиків

Нова угода передбачає, що ЄБРР надасть гарантію у розмірі 185 мільйонів євро, яка покриватиме частину кредитного ризику Приватбанку за новими кредитами. Це, своєю чергою, дозволить банку видати українському бізнесу до 600 мільйонів євро додаткового фінансування.

Крім того, кредитні лінії будуть підкріплені покриттям ризику перших збитків, що фінансується урядом Франції та Європейським Союзом у рамках Інвестиційної програми ЄС для України.

Пріоритетні галузі та значення для економіки

Завдяки цій програмі Приватбанк планує значно збільшити обсяги кредитування, підтримуючи підприємства в критично важливих галузях, таких як агробізнес, виробництво, фармацевтика, транспорт та логістика. Також кошти будуть спрямовані на інвестиції в енергетичну безпеку країни.

«Завдяки співпраці з ЄБРР наші підприємці та малий бізнес матимуть вже понад 1,2 млрд євро фінансування на розвиток бізнесу. Забезпечене фінансування та грантові програми є життєво важливим інструментом для стимулювання економічного зростання та зміцнення стійкості економіки України», — прокоментував угоду голова правління Приватбанку Мікаель Бьоркнерт.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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