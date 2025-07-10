Хто в Україні отримує найбільші пенсії: Гетманцев назвав суми

Скільки спецпенсіонерів в Україні, та скільки вони отримують, розповів голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев . «Мінфін» вибрав головне.

Хто в Україні отримує найбільші пенсії та скільки це в цифрах? Часто бачу різні коментарі та повідомлення із цим питанням. Звернувся з відповідним запитом до Пенсійного фонду України. Уже можу поділитися з вами інформацією, яку отримав у відповідь.

Цифри шокують. Насамперед тому, що їх жодним чином не можна порівняти з пенсіями батьків і родичів більшості українців, тими пенсіями, про які ви мені пишете. Я поділяю вашу думку, що система нарахування пенсій має бути справедливою.

Що ж ми бачимо зараз. У запиті до ПФУ попросив показати 20 найбільших пенсій по різним категоріям спецпенсіонерів. Ось деякі з них.

Судді — 390 тисяч гривень становить найбільша пенсія, умовний ТОП-20 замикає пенсія розміром майже 320 тисяч.

Прокурори — 219 та 119 тисяч відповідно.

Тільки один народний депутат отримує 245,9 тисяч гривень пенсії, решта у цьому «рейтингу» — від 21,8 до 59,8 тисяч гривень.

Натомість у шахтарів, наприклад, максимальна пенсія становить 29 тисяч гривень.

Не думаю, що тут потрібно багато коментувати від себе, висновки очевидні.

Безперечно, пенсії мають бути гідними. Але не для обраних — для всіх українців, які все своє життя чесно працювали.

Нагадаю, зараз уже триває процес розгляду законопроєкту щодо скасування спецпенсій прокурорів. Впевнений, що ми зможемо подолати спротив і прийняти його у другому читанні.

Читайте також: Пенсії відреформують до кінця 2025 року: чим це загрожує майбутнім пенсіонерам

Це буде перший крок до відновлення справедливості в нашій країні. Перший, проте він однозначно не може бути єдиним.