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10 липня 2025, 16:00

Хто в Україні отримує найбільші пенсії: Гетманцев назвав суми

Скільки спецпенсіонерів в Україні, та скільки вони отримують, розповів голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. «Мінфін» вибрав головне.

Скільки спецпенсіонерів в Україні, та скільки вони отримують, розповів голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Хто в Україні отримує найбільші пенсії та скільки це в цифрах? Часто бачу різні коментарі та повідомлення із цим питанням. Звернувся з відповідним запитом до Пенсійного фонду України. Уже можу поділитися з вами інформацією, яку отримав у відповідь.

Цифри шокують. Насамперед тому, що їх жодним чином не можна порівняти з пенсіями батьків і родичів більшості українців, тими пенсіями, про які ви мені пишете. Я поділяю вашу думку, що система нарахування пенсій має бути справедливою.

Що ж ми бачимо зараз. У запиті до ПФУ попросив показати 20 найбільших пенсій по різним категоріям спецпенсіонерів. Ось деякі з них.

  • Судді — 390 тисяч гривень становить найбільша пенсія, умовний ТОП-20 замикає пенсія розміром майже 320 тисяч.
  • Прокурори — 219 та 119 тисяч відповідно.
  • Тільки один народний депутат отримує 245,9 тисяч гривень пенсії, решта у цьому «рейтингу» — від 21,8 до 59,8 тисяч гривень.

Натомість у шахтарів, наприклад, максимальна пенсія становить 29 тисяч гривень.

Не думаю, що тут потрібно багато коментувати від себе, висновки очевидні.

Безперечно, пенсії мають бути гідними. Але не для обраних — для всіх українців, які все своє життя чесно працювали.

Нагадаю, зараз уже триває процес розгляду законопроєкту щодо скасування спецпенсій прокурорів. Впевнений, що ми зможемо подолати спротив і прийняти його у другому читанні.

Читайте також: Пенсії відреформують до кінця 2025 року: чим це загрожує майбутнім пенсіонерам

Це буде перший крок до відновлення справедливості в нашій країні. Перший, проте він однозначно не може бути єдиним.

Автор:
Гетманцев Данило
голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцев Данило
Верховна Рада
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+45
Я_ __
Я_ __
10 липня 2025, 16:15
#
Ем, це якийсь першоквітневий прикол чи що?

«Судді — 390 тисяч гривень становить найбільша пенсія, умовний ТОП-20 замикає пенсія розміром майже 320 тисяч.
Прокурори — 219 та 119 тисяч відповідно.
Тільки один народний депутат отримує 245,9 тисяч гривень пенсії, решта у цьому „рейтингу“ — від 21,8 до 59,8 тисяч гривень.»

Там у людей проблеми з головою якісь чи так? Ну, просто, ООН ще в минулому році по моєму, робили доповідь де зазначали, що близько 5 млн українців щодня голодають, а в нас тут виявляється судді і прокурори отримують такі ПЕНСІЇ, які ну дуже багато українців не те що на пенсії, а навіть за активної трудової діяльності протягом життя не отримують як місячну зп…теж саме і депутатів стосується, за які такі «заслуги» 20−60к грн пенсії? в них якісь «важкі» умови праці як в шахтарів під землею? чи це «ризикована» робота якась?

Потім не треба дивуватися, що люди, котрі отримують 3−5к пенсії, не охоче йдуть воювати :)
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0
korvin29
korvin29
10 липня 2025, 17:10
#
Так дети тех, кто получает пенсии по 3−5к и идут воевать за пенсии судей/прокуроров/ в 200−320к, только их как скот отлавливают на улицах / одурманивают через госпропаганду и т. д.
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