Скільки спецпенсіонерів в Україні, та скільки вони отримують, розповів голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. «Мінфін» вибрав головне.
Хто в Україні отримує найбільші пенсії: Гетманцев назвав суми
Хто в Україні отримує найбільші пенсії та скільки це в цифрах? Часто бачу різні коментарі та повідомлення із цим питанням. Звернувся з відповідним запитом до Пенсійного фонду України. Уже можу поділитися з вами інформацією, яку отримав у відповідь.
Цифри шокують. Насамперед тому, що їх жодним чином не можна порівняти з пенсіями батьків і родичів більшості українців, тими пенсіями, про які ви мені пишете. Я поділяю вашу думку, що система нарахування пенсій має бути справедливою.
Що ж ми бачимо зараз. У запиті до ПФУ попросив показати 20 найбільших пенсій по різним категоріям спецпенсіонерів. Ось деякі з них.
- Судді — 390 тисяч гривень становить найбільша пенсія, умовний ТОП-20 замикає пенсія розміром майже 320 тисяч.
- Прокурори — 219 та 119 тисяч відповідно.
- Тільки один народний депутат отримує 245,9 тисяч гривень пенсії, решта у цьому «рейтингу» — від 21,8 до 59,8 тисяч гривень.
Натомість у шахтарів, наприклад, максимальна пенсія становить 29 тисяч гривень.
Не думаю, що тут потрібно багато коментувати від себе, висновки очевидні.
Безперечно, пенсії мають бути гідними. Але не для обраних — для всіх українців, які все своє життя чесно працювали.
Нагадаю, зараз уже триває процес розгляду законопроєкту щодо скасування спецпенсій прокурорів. Впевнений, що ми зможемо подолати спротив і прийняти його у другому читанні.
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Це буде перший крок до відновлення справедливості в нашій країні. Перший, проте він однозначно не може бути єдиним.
Коментарі - 2
«Судді — 390 тисяч гривень становить найбільша пенсія, умовний ТОП-20 замикає пенсія розміром майже 320 тисяч.
Прокурори — 219 та 119 тисяч відповідно.
Тільки один народний депутат отримує 245,9 тисяч гривень пенсії, решта у цьому „рейтингу“ — від 21,8 до 59,8 тисяч гривень.»
Там у людей проблеми з головою якісь чи так? Ну, просто, ООН ще в минулому році по моєму, робили доповідь де зазначали, що близько 5 млн українців щодня голодають, а в нас тут виявляється судді і прокурори отримують такі ПЕНСІЇ, які ну дуже багато українців не те що на пенсії, а навіть за активної трудової діяльності протягом життя не отримують як місячну зп…теж саме і депутатів стосується, за які такі «заслуги» 20−60к грн пенсії? в них якісь «важкі» умови праці як в шахтарів під землею? чи це «ризикована» робота якась?
Потім не треба дивуватися, що люди, котрі отримують 3−5к пенсії, не охоче йдуть воювати :)