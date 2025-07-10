В Україні зростає кількість афер з використанням ШІ та QR-кодів

У 2024 році понад 83% усіх шахрайських операцій в Україні відбулося в інтернеті, і це — не просто цифра, а реальна загроза, яка щодня торкається тисяч користувачів. За даними НБУ , саме онлайн-шахрайство спричинило 93% загальної суми збитків, а середня сума однієї незаконної операції зросла на 51% — до 4 761 грн. Про це розповіла заступниця голови правління Глобус банку Анна Довгальська.

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«Коли ми говоримо про шахрайство, потрібно відмовитися від уявлення про „хакерів у темній кімнаті“. Сучасні аферисти працюють не технікою, а психологією. Вони не зламують сервери — вони зламують довіру», — коментує експертка.

За словами Довгальської, 84% усіх збитків клієнтів пов’язані з шахрайством саме через соціальну інженерію — тобто, маніпуляцію свідомістю.

«Спільною рисою більшості випадків шахрайства є те, що зловмисники „переконують“ людину добровільно розголосити свої персональні дані. Вони можуть представитися співробітником банку, правоохоронцем або навіть вашим родичем — голосовий deepfake сьогодні здатен на більше, ніж нам здається», — пояснює вона.

Найпоширеніші шахрайські схеми