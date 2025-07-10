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10 липня 2025, 10:15

В Україні зростає кількість афер з використанням ШІ та QR-кодів

У 2024 році понад 83% усіх шахрайських операцій в Україні відбулося в інтернеті, і це — не просто цифра, а реальна загроза, яка щодня торкається тисяч користувачів. За даними НБУ, саме онлайн-шахрайство спричинило 93% загальної суми збитків, а середня сума однієї незаконної операції зросла на 51% — до 4 761 грн. Про це розповіла заступниця голови правління Глобус банку Анна Довгальська.

У 2024 році понад 83% усіх шахрайських операцій в Україні відбулося в інтернеті, і це — не просто цифра, а реальна загроза, яка щодня торкається тисяч користувачів.
Фото: depositphotos

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«Коли ми говоримо про шахрайство, потрібно відмовитися від уявлення про „хакерів у темній кімнаті“. Сучасні аферисти працюють не технікою, а психологією. Вони не зламують сервери — вони зламують довіру», — коментує експертка.

За словами Довгальської, 84% усіх збитків клієнтів пов’язані з шахрайством саме через соціальну інженерію — тобто, маніпуляцію свідомістю.

«Спільною рисою більшості випадків шахрайства є те, що зловмисники „переконують“ людину добровільно розголосити свої персональні дані. Вони можуть представитися співробітником банку, правоохоронцем або навіть вашим родичем — голосовий deepfake сьогодні здатен на більше, ніж нам здається», — пояснює вона.

Найпоширеніші шахрайські схеми

  • Цифровий скімінг: під час покупки в онлайн-магазині користувач вводить дані картки на нібито звичайному сайті. Але через прихований шкідливий код їх миттєво перехоплюють шахраї. Це відбувається непомітно — користувач навіть не здогадується про ризик.

  • Квішинг: шкідливі QR-коди, які ведуть на фейкові сайти. Їх розміщують у публічних місцях, на афішах, банкоматах або надсилають у месенджерах. Більшість користувачів не перевіряють, куди саме веде QR, і саме цим користуються шахраї.

  • ШІ-підсилене шахрайство: завдяки штучному інтелекту шахраї створюють надпереконливі фейкові голоси, електронні листи та навіть чат-боти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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