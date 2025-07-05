«Це були незабутні 8 років»: маркетинг-директор monobank пішов з посади

Директор з маркетингу (CMO) monobank Анатолій Рогальський залишив свою посаду після восьми років роботи. Про це він повідомив на власній сторінці у Threads.

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«Акаунт розігрів, тепер можна дропати справжні новини. Це були незабутні 8+ років», — написав Рогальський. У підписі до своїх профілів у соцмережах він також зазначив, що є ex-CMO monobank.

Анатолій Рогальський є рідним братом іншого співзасновника monobank Михайла Рогальського.

Роль у становленні monobank

До приходу в monobank Рогальський працював копірайтером у Приватбанку, а згодом — у команді нового проєкту ПриватМаркет під керівництвом Дмитра Дубілета.

У перші місяці запуску monobank його запросили на позицію CMO, і протягом п'яти років він фактично залишався єдиним маркетологом банку.

Анатолій Рогальський відіграв ключову роль у запуску реферальної програми, яка стала одним із головних джерел зростання клієнтської бази monobank.

Також він був одним з ідейних архітекторів сервісу «Банка», що здобув значну популярність під час повномасштабного вторгнення рф в Україну.