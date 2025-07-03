Microsoft звільнить ще 9000 працівників

Microsoft оголосила про другий етап скорочень у 2025 році, плануючи звільнити близько 9000 співробітників, що становить менш як 4% від загальної кількості персоналу (228 000 осіб). Про це пише Bloomberg .

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Кого планують звільнити

Звільнення, які стосуватимуться всіх підрозділів і торкнуться працівників усіх рівнів, націлені на оптимізацію процесів та структури управління компанії.

Новий раунд звільнень стане вже другим цього року. У травні Microsoft повідомляла про заплановане скорочення до 3% працівників, або близько 6 тис. людина.

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Згідно з річним звітом, спрямованим Microsoft до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), наприкінці червня минулого року в компанії працювало 228 тис. людей. Отже, з урахуванням раніше звільнень під скорочення можуть потрапити близько 9 тис. співробітників.

Котирування акцій Microsoft знижуються на 0,2% на початку торгів у середу. За період поточного року ринкова вартість компанії збільшилася на 16,6%.

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