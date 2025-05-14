Компанія Microsoft повідомила про звільнення 3% своїх працівників, що становить приблизно 7000 осіб із загальної кількості 228 000 співробітників, і це зачепить усі команди по всьому світу. Про це пише NBC News.
14 травня 2025, 13:51
Microsoft скорочує 3% штату, що торкнеться близько 7000 осіб
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Мета скорочень
«Ми продовжуємо впроваджувати організаційні зміни, необхідні для найкращого позиціювання компанії для досягнення успіху на динамічному ринку», — пояснив речник Microsoft у коментарі для ЗМІ. Також планується зменшити кількість рівнів управління.
Фінансові показники
Попри скорочення, за останні три місяці Microsoft заробила $70,1 млрд доходу та $25,8 млрд чистого прибутку, що перевищило очікування.
Попередні звільнення
У 2023 році Microsoft уже скорочувала штат, звільнивши близько 11 000 працівників. У січні 2025 року також відбувалися звільнення, які залежали від продуктивності співробітників.
Джерело: Мінфін
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