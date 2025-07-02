Розіграш iPhone 16 Pro Max від застосунка multi

«Шанс на яблуко без гріха»: вигравай iPhone 16 Pro Max разом із multi

З 1 по 31 липня 2025 року в застосунку multi триває акція «Шанс на яблуко без гріха». Подай заявку на кредит — і отримай шанс виграти iPhone 16 Pro Max 256 GB.

multi — фінансовий супермаркет, створений командами Minfin.com.ua та Finance.ua.

Як долучитися до акції:

Завантажити застосунок multi на iOS або Android (версії: від 1.7.3 / 1.6.7). Подати заявку на кредит через застосунок. Отримати погодження від кредитора — і автоматично стати учасником акції.

Участь безкоштовна, а кількість кредитних заявок через застосунок впливає на шанси виграшу: більше заявок — більше шансів.

Акція триває до 31 липня 2025 року, результати буде опубліковано до 31 серпня. Переможець визначатиметься випадково через сервіс random.org.

Подарунок — iPhone 16 Pro Max (256 GB). У разі виграшу учасник може відмовитись на користь ЗСУ — організатор перерахує еквівалентну суму на офіційні рахунки.

В multi доступні всі необхідні фінансові послуги — зручно, швидко й в одному інтерфейсі:

курси валют із 4 джерел (НБУ, міжбанк, банки, обмінники)

онлайн-букінг валюти з фіксацією курсу

обмінники та банківські відділення на карті

конвертер валют на 150+ пар

курси криптовалют

оформлення автострахування

заявки на кредити — прямо в додатку

ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ

Деталі акції: