«Шанс на яблуко без гріха»: вигравай iPhone 16 Pro Max разом із multi
Розіграш iPhone 16 Pro Max від застосунка multi
З 1 по 31 липня 2025 року в застосунку multi триває акція «Шанс на яблуко без гріха». Подай заявку на кредит — і отримай шанс виграти iPhone 16 Pro Max 256 GB.
multi — фінансовий супермаркет, створений командами Minfin.com.ua та Finance.ua.
Як долучитися до акції:
-
Завантажити застосунок multi на iOS або Android (версії: від 1.7.3 / 1.6.7).
-
Подати заявку на кредит через застосунок.
-
Отримати погодження від кредитора — і автоматично стати учасником акції.
Участь безкоштовна, а кількість кредитних заявок через застосунок впливає на шанси виграшу: більше заявок — більше шансів.
Акція триває до 31 липня 2025 року, результати буде опубліковано до 31 серпня. Переможець визначатиметься випадково через сервіс random.org.
Подарунок — iPhone 16 Pro Max (256 GB). У разі виграшу учасник може відмовитись на користь ЗСУ — організатор перерахує еквівалентну суму на офіційні рахунки.
В multi доступні всі необхідні фінансові послуги — зручно, швидко й в одному інтерфейсі:
-
курси валют із 4 джерел (НБУ, міжбанк, банки, обмінники)
-
онлайн-букінг валюти з фіксацією курсу
-
обмінники та банківські відділення на карті
-
конвертер валют на 150+ пар
-
курси криптовалют
-
оформлення автострахування
-
заявки на кредити — прямо в додатку
Деталі акції:
-
Організатор акції: ТОВ «Тріумф»
-
Територія: Україна (окрім тимчасово окупованих і бойових територій)
-
-
Коментарі