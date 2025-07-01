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1 липня 2025, 11:15

Частка проблемних кредитів у банках впала до 27,9% — НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) в українському банківському секторі продовжує скорочуватися. Протягом червня вона зменшилась на 0,41 відсоткового пункту і наразі становить 27,9%. Про це свідчать дані НБУ.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) в українському банківському секторі продовжує скорочуватися.

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Причини та динаміка скорочення

За оцінкою регулятора, зменшення рівня проблемної заборгованості зумовлене двома основними факторами: списанням старих непрацюючих кредитів та наданням нових, більш якісних позик.

Скорочення частки NPL у червні було зафіксовано в усіх групах банків. У фінустановах з іноземним капіталом та в приватних українських банках цей показник знизився з 10% до 9,8%. У державних банках (без урахування Приватбанку) частка скоротилася з 33,72% до 33,39%, а в самому Приватбанку — з 51,35% до 50,61%.

Водночас в абсолютному вимірі обсяг NPL у державних банках (без Приватбанку) зменшився на 275 млн грн, тоді як у Приватбанку, навпаки, зріс на 0,4 млрд грн.

«Чистий» показник NPL та нові правила

Нацбанк уточнив, що якщо не враховувати старі борги колишніх власників Приватбанку та іншу безнадійну заборгованість у держбанках, то «чиста» частка непрацюючих кредитів у системі становить лише 16,7%.

Регулятор також нагадав, що з січня 2025 року банки почали застосовувати нові, більш прозорі підходи до визначення непрацюючих активів, наближені до європейських стандартів. Тенденція до зменшення частки NPL триває з початку 2023 року, коли після початку повномасштабного вторгнення цей показник підскочив до 38,1%.

Що таке NPL і чому високий рівень «проблемки» — це погано

NPL (Non-Performing Loan), або непрацюючий кредит — це позика, за якою боржник припинив виконувати свої зобов'язання, тобто не сплачує відсотки та/або тіло кредиту протягом тривалого часу (зазвичай понад 90 днів).

Для банківської системи високий рівень NPL є серйозною проблемою з кількох причин:

  • Прямі збитки: Банк не отримує очікуваного доходу від виданих кредитів.
  • Необхідність резервування: Під кожен проблемний кредит банк зобов'язаний сформувати резерв зі свого капіталу. Це «заморожує» гроші, які могли б бути спрямовані на видачу нових кредитів для економіки.
  • Зниження довіри: Висока частка NPL може свідчити про погану якість управління ризиками в банку, що підриває довіру вкладників та інвесторів.

Саме тому Національний банк та міжнародні партнери, як-от МВФ, приділяють таку велику увагу цьому показнику та вимагають від банків його скорочення.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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