Курс валют: євро ва банках підскочило на 18 копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара у покупці втратив 6 копійок, а у продажу додав 8 копійок. Євро подорожчало на 13 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 4 копійки у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро подорожчало на 12 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−42,05 грн. Євро купують за 48,75 грн, а продають за 49,50 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,55−41,65, євро — 49,20−49,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,75−41,78 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,18−49,21 грн/євро.

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