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1 липня 2025, 9:30

У застосунку Alliance з’явилась функція міжнародних P2P-переказів

Alliance bank представив нову функцію у своєму застосунку — міжнародні P2P-перекази з картки на картку. Відтепер користувачі можуть переказувати кошти з валютних карток Alliance на картки інших банків за кордоном напряму з мобільного застосунку.

Новинка передбачає звичний формат P2P переказів: достатньо ввести номер картки одержувача, обрати суму, і кошти надійдуть на картку в іноземному банку. Процес не потребує додаткових реквізитів або окремих погоджень.

Все, що потрібно — відкрити віртуальну валютну картку «Цільова» в Alliance. Це можна зробити в кілька кліків прямо в застосунку. Відкриття та обслуговування картки безкоштовне, а також за потреби можна оформити і пластикову картку.

Ключові переваги нової функції:

  1. Найнижча комісія на ринку за міжнародний переказ — лише 0,8% від суми.

  2. Вигідна купівля валюти онлайн: у застосунку Alliance можна придбати долари та євро за одним із найкращих курсів на ринку.

  3. Купуючи валюту в застосунку Alliance, ви отримуєте 0,5% кешбеку.

Міжнародні перекази на закордонні картки відкривають нові можливості для інвестування. Це дає змогу працювати з глобальними фінансовими сервісами та платформами і використовувати переказані кошти для подальших інвестицій. Це також комфортний спосіб здійснювати міжнародні покупки.

Наявність міжнародних P2P також стане в нагоді тим, хто має рідних та близьких в інших країнах і здійснює регулярні транскордонні операції.

Перекази підтримуються з валютних карток Alliance на картки в доларах, євро або місцевій валюті в іноземних банках.

Перелік країн, куди доступні перекази з Alliance, знаходиться за посиланням на сайті банку в розділі «Корисна інформація».

Нова функція вже працює, і її можна затестити в застосунку Alliance.

Джерело: Мінфін
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