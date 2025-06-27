IFC візьме на себе половину ризиків за новим кредитним портфелем Приватбанку на $100 млн

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) планує запустити з державним Приватбанком проєкт розподілу ризиків, в рамках якого вона покриє 50% збитків за портфелем нових кредитів та гарантій на загальну суму до $100 мільйонів. Програмою зможуть скористатися мікро-, малі та середні підприємства, зокрема в агросекторі та компанії, власниками яких є жінки. Про це у п'ятницю, 27 червня, пише Інтерфакс-Україна.

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Механізм підтримки та фінансування

Очікується, що рада директорів IFC може розглянути цей проєкт вже у червні цього року. Програма буде підтримана міжнародними партнерами в рамках Програми дій з підвищення економічної стійкості (ERA) для України.

Зокрема, за підтримки Франції IFC надасть гарантію від перших збитків на суму до $22,5 млн, що покриє 45% від частки ризику самої IFC. Для стимулювання кредитування бізнесу, очолюваного жінками, IFC за підтримки Нідерландів надасть додаткові стимули на суму до $0,8 млн.

Потенціал та масштаб проєкту

Як зазначається в документах корпорації, завдяки такому механізму змішаного фінансування, спрямованому на зниження ризиків, загальний обсяг фінансової підтримки малого та середнього бізнесу в рамках проєкту може бути збільшено до $120−150 млн.

За даними Національного банку України, станом на 1 квітня 2025 року ПриватБанк посідав перше місце за обсягом активів серед усіх українських банків, контролюючи 25,2% ринку.

Що таке IFC та механізм розподілу ризиків

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) — це частина Групи Світового банку, яка спеціалізується на роботі з приватним сектором. На відміну від Світового банку, який здебільшого надає кредити урядам, IFC інвестує в приватні компанії та фінансові установи в країнах, що розвиваються, з метою стимулювання економічного зростання.

Механізм розподілу ризиків (Risk Sharing Facility) — це фінансовий інструмент, за допомогою якого така організація, як IFC, погоджується взяти на себе частину потенційних збитків від кредитів, які видає місцевий банк. Це не прямий кредит, а гарантія. Вона заохочує банк активніше кредитувати певні сектори економіки (наприклад, малий бізнес), оскільки його власні ризики значно зменшуються.