Як зменшити рахунки за комуналку: енергоефективність приватного будинку

Наразі власники приватних будинків можуть звести рахунки за спожиту електричну енергію фактично до нуля, впроваджуючи сучасні рішення з енергоефективності. З фінансуванням на вигідних умовах допоможуть продавці відповідного обладнання й банки.

Тема енергоефективності активно почала цікавити українців ще у 2014 році. Саме тоді запрацював так званий «зелений тариф» для приватних домогосподарств, який давав можливість не тільки повністю забезпечувати себе електрикою з відновлювальних джерел енергії, а й вигідно продавати надлишки державі.

Війна лише посилила цей тренд. Перебої зі світлом через постійні обстріли енергетичної інфраструктури та значне підвищення тарифів фактично поставили питання енергоефективності на рівень виживання. «Ми маємо зміну в мисленні українців із початком повномасштабної війни та підвищенням тарифів, — розповідає Пилип Цедік, представник компанії Alteco, яка спеціалізується на встановленні сонячних панелей та теплових насосів. — Навіть власники невеликих будинків із низькими витратами на комунальні послуги хочуть їх ще мінімізувати та звести за можливості до нуля».

Держава, зі свого боку, активно допомагає з фінансуванням, впроваджуючи кредитні програми на купівлю енергоефективного обладнання з привабливими умовами як для фізичних осіб, так і для ОСББ, власників малого і середнього бізнесу, а також великого бізнесу. «Наприклад, в Ощадбанку клієнти мають такі умови, яких немає ще в деяких країнах ЄС. Це спонукає користуватись такими кредитами навіть клієнтів із високим доходом», — кажуть в Alteco.

Інвестиції в енергоефективність не лише зменшують витрати на комунальні послуги, а й підвищують комфорт проживання, а також вартість нерухомості.

У цій статті розглянемо декілька найдієвіших рішень, які дозволяють в рази підвищити енергоефективність приватного будинку, а також опишемо фінансові програми під купівлю енергообладнання для фізичних осіб. Для розрахунків візьмемо будинок площею 150 кв. м із річним споживанням енергії 25 000 кВт-год, який повністю опалюється електрикою.

Утеплення будинку

Комплексне утеплення будинку є одним із найефективніших способів суттєво підвищити його енергоефективність. Воно дозволяє зменшити витрати на опалення до 70%.

Для фасаду будинку застосовують, зазвичай, зовнішнє утеплення. Порахуємо, скільки коштуватиме таке утеплення пінопластом і мінеральною ватою товщиною 100 мм — одними з найпопулярніших утеплювачів.

Зараз середня ціна утеплення пінопластом під ключ складає 750 грн за 1 кв. м. Для нашого будинку знадобиться 150 кв. м пінопласту: 750×150 = 112 500 грн. Зважаючи на річні енерговитрати, окупність складатиме 2,6 років.

Мінеральна вата дорожча за пінопласт, вартість матеріалу й робіт коливається в межах 960 грн за 1 кв. м. Для нашого будинку: 960×150 = 144 000 грн. Окупність — 3,3 роки.

Заміна вікон і дверей

Утеплення буде ще ефективнішим, якщо поставити в будинку енергоефективні вікна і двері, що дозволяють заощадити до 30% енергії на рік.

Візьмемо двері і металопластикові вікна з двокамерними склопакетами з профілем 80 мм, що має найвищий рівень енергозбереження. Комплект із двох зовнішніх дверей за 20 000 грн кожна, п’яти двостулкових вікон 1300×1900 мм за 9 200 грн кожне, і двох одностулкових вікон 800×1200 за 4 500 грн кожне коштуватиме 95 000 грн.

При цьому заощаджується до 7 500 кВт-год енергії на рік. За нинішніми цінами на електрику для населення 4,32 грн за 1 кВт-год економія сягатиме 32 400 грн на рік. Окупність — 2,8 роки.

Енергоефективні лампи

Значно зменшити рахунки за електрику дозволяє також використання енергоефективних ламп. Найкращий варіант для побуту — LED-лампи, які споживають у дев’ять разів менше електроенергії за лампи розжарювання, мають термін служби 20 000 — 30 000 годин і не містять токсичних речовин.

Існує спеціальна формула для визначення величини світлового потоку (вимірюється у Люменах) й необхідної кількості ламп у приміщенні. У ній застосовують три величини: X*Y*Z, де X — стандарт норми освітленості у Люксах; Y — площа приміщення у кв. м; Z — коефіцієнт запасу, що залежить від висоти стелі. Для стель до 2,7 м — це 1.

Візьмемо для прикладу спальню 20 кв. м з висотою стелі 2,6 м. Для неї норма освітленості складає 150 Люксів на 1 кв. м. Тоді: 150 (X) х 20 (Y) х 1 (Z) = 3 000 Люмен (Лм)

У таблиці нижче наводимо орієнтовні значення світлового потоку LED-ламп, відповідно до їх потужності:

Потужність LED-лампи Величина світлового потоку 3−4 Вт 250−300 Лм 4−6 Вт 300−450 Лм 6−8 Вт 450−500 Лм 10−12 Вт 900−1100 Лм

Для спальні потрібно чотири лампи по 10 Вт (3 000/800 = 3,75) чи вісім ламп по 5 Вт для розсіянішого світла. Для кабінету, за стандартом, треба вдвічі більше освітлення, для коридору чи ванної — втричі менше, ніж для спальні.

Візьмемо для спальні сім LED-ламп по 6 Вт із широким цоколем E27 за середньою ціною 45 грн. Нове освітлення коштуватиме 315 грн.

Замінимо лампи на світлодіодні також в інших приміщеннях будинку:

у вітальні 30 кв. м (10 ламп по 6 Вт — 450 грн);

у дитячій кімнаті 20 кв. м (8 ламп по 6 Вт — 360 грн);

на кухні 20 кв. м (7 ламп по 6 Вт — 315 грн);

у коридорі й холі 20 кв. м (4 лампи по 4 Вт за 41 грн — 164 грн);

у двох ванних кімнатах по 10 кв. м кожна (4 лампи по 4 Вт за 41 грн — 164 грн);

у коморі 10 кв. м (2 лампи по 4 Вт за 41 грн — 82 грн);

у підвалі 80 кв. м (32 лампи по 4 Вт за 41 грн — 1 312 грн).

ззовні будинку (3 лампи по 4 Вт за 41 грн — 123 грн).

Загалом на заміну всіх ламп піде 3 285 грн, що окупиться того ж року.

Використання відновлювальних джерел енергії

Використання альтернативних джерел енергії (сонце, вітер, вода, ґрунт) дозволяє досягти повної автономності в питанні енергозабезпечення приватного будинку.

Сонячні панелі

Сонячна енергетика в Україні розвивається найактивніше, порівнюючи з іншими видами відновлюваної енергетики.

Принцип роботи сонячних електростанцій (СЕС) такий: панелі збирають сонячні промені й перетворюють їх на постійний струм, який потрапляє до інвертора, що перетворює його на змінний струм, придатний для електромережі. Далі енергія може зберігатися в акумуляторі для власних потреб (автономна СЕС), а також подаватися в загальну мережу (мережева СЕС). Є також гібридний варіант.

Справжній бум серед власників приватних будинків на встановлення сонячних панелей розпочався за чотири роки до повномасштабної війни. Якщо на кінець 2018 року, за даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, 7,5 тисяч родин встановили приватні сонячні електростанції (СЕС) загальною потужністю майже 160 МВт, причому понад половини — 4 500 СЕС — було запущено того ж року, то на кінець 2020 року вже понад 29 900 сімей мали домашні СЕС загальною потужністю 780 МВт.

Під час великої війни саме сонячна енергетика допомогла покрити дефіцит енергії в денні години влітку 2024 року після масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури весною того ж року. Траплялися й унікальні випадки. «На одному з наших об'єктів, де після прильотів було пошкоджено майже 90% сонячних панелей, вони все одно продовжували генерувати 50% потужності», — згадує Пилип Цедік із Alteco.

За 14 років роботи його підприємство встановило понад 1 000 приватних СЕС. До війни це були переважно мережеві станції на 30 кВт (максимальна потужність для приватних будинків). «Тоді не було перебоїв в електропостачанні й українці розглядали це, як інвестицію з окупністю до чотирьох років», — додає Цедік. Зараз переважно встановлюють гібридні СЕС потужністю 10−15 кВт із акумуляторами та бензогенератором для безперебійного живлення будинку і з можливістю заробітку на «зеленому тарифі» для швидшої окупності системи.

Для нашого будинку візьмемо мережеву СЕС потужністю 10 кВт. Вона ідеально підходить для будинків 100−150 кв. м. Її встановлення під ключ коштує від 224 100 грн.

За місяць вона вироблятиме мінімально до 292 кВт-год, максимально — до 1 460 кВт-год енергії. За рік — до 11 180 кВт-год (за нинішніми цінами на електрику для населення заощаджується 48 297,6 грн на рік). Термін окупності, без огляду на «зелений тариф «, — від 4,6 років.

Теплові насоси

Тепловий насос — це пристрій, за допомогою якого можна опалювати будинок взимку, охолоджувати влітку, а також забезпечувати гарячу воду в помешканні. Він є ефективною альтернативою системам опалення і кондиціонування.

Працює за принципом перенесення тепла з навколишнього середовища (повітря, води, ґрунту) в будинок. Як це відбувається? Спеціальна речовина всередині насоса — холодоагент — нагрівається і додатково стискається в компресорі, а потім передає тепло до будинку. Він працює навіть за мінусових температур і досить ефективно: споживаючи під час роботи 1 кВт-год енергії, видає до 5 кВт-год.

Є чотири типи таких насосів:

Повітря-повітря. Вони беруть тепло з повітря ззовні й підігрівають чи охолоджують повітря всередині. Такі насоси не працюють за температури повітря нижче -10 градусів, а також не підходять для гарячого водопостачання. Повітря-вода. Передають тепло з повітря ззовні всередину приміщення, а також підігрівають воду. Вони не працюють за температури нижче -15 градусів і потребують захисту від обледеніння. Вода-вода. Ці насоси беруть тепло з поверхневих чи підземних вод і забезпечують опалення, кондиціонування й гарячу воду в будинку. Їх недоліком є те, що поряд обов’язково має бути джерело води. Ѓрунт-вода (геотермальні). Вони є найефективнішими з усіх типів насосів, оскільки отримують тепло з ґрунту, що має стабільну температуру протягом року. Підігрівають й охолоджують повітря в будинку й забезпечують гарячу воду. Проте вони найдорожчі у встановленні через необхідність буріння.

Теплові насоси почали цікавити українців ще з 2009 року, коли почалося суттєве підвищення тарифів на газ. «Ми починали з теплових насосів ґрунт-вода з середньою потужністю 25−30 кВт, — каже представник компанії Alteco. — Сьогодні актуальнішою є технологія повітря-вода потужністю 15−20 кВт, які встановлюються додатково до вже наявного електро- або газового котла. Такі системи швидше інсталюються та окуповуються за 3−5 років».

Для нашого будинку ми оберемо геотермальний насос на 10 кВт. Вартість такого обладнання з монтажем під ключ коштуватиме від 552 210 грн. Річне споживання енергії для нашого будинку становить 108 000 грн (25 000 кВт-год х 4,32 грн за 1 кВт-год), отже, окупність насоса складе трохи більше 5 років.

Фінансові програми під енергоефективність

Компанії, які продають енергоефективне обладнання й матеріали та здійснюють його монтаж, активно співпрацюють з банками та державою за кредитними програмами.

«Наразі понад 50% наших приватних клієнтів встановлють СЕС та теплові насоси в кредит, — каже Пилип Цедік із Alteco. — Ми працюємо з усіма провідними банками, такі як Ощадбанк, Приватбанк, ПроКредит Банк, Укргазбанк та інші. Для кожного клієнта ми маємо готові рішення з фінансування».

«Енергонезалежність стала не просто трендом, а необхідністю для виживання українських сімей під час війни. Ощад розуміє свою відповідальність у забезпеченні доступного фінансування для енергоефективних рішень. Завдяки державній підтримці, ми можемо пропонувати безвідсоткові кредити на енергообладнання — такі умови є унікальними на ринку фінансових послуг», — коментує Володимир Москаленко, директор Департаменту продуктів та технологій роздрібного бізнесу Ощадбанку.

Розглянемо кредитні програми для фізосіб на придбання енергообладнання, доступні зараз на ринку.

Енергонезалежність фізичних осіб — власників домогосподарств

Ця державна програма на придбання обладнання, що виробляє енергію з альтернативних джерел, започаткована 20 липня 2024 року. За нею можна взяти кредит в Ощадбанку на строк до 10 років у розмірі до 480 тис. грн. На умовах програми банк надає кредити, відсотки за користування якими в повному обсязі відшкодовуються державою (або фондом розвитку підприємництва).

Ощадбанк є лідером з видачі позик за цією програмою. На початок травня 2025 року він видав 1 116 кредитів на суму 411 млн грн. Його частка на ринку складає понад 60%.

Працівники Ощаду особливо пишаються історією про перший виданий в Україні кредит на встановлення вітрової установки у місті Борзна Чернігівської області. Його отримувач має домашнє господарство з розведення тварин, яке планує розширити. Він уже давно обмірковував ідею з придбання обладнання для генерації енергії з відновлювальних джерел, щоб, по-перше, не потерпати через часті відключення електроенергії і, по-друге, мати достатню кількість власної енергії після збільшення господарства. Під час регулярних віялових відключень він застосовував бензиновий генератор, обслуговування якого є недешевим.

З огляду на локацію домогосподарства (північний регіон України), було замовлено оцінку експертів щодо варіантів вибору між сонячними панелями та вітровою установкою. Оскільки домогосподарство знаходиться в зоні постійних вітрів, було вирішено встановити саме вітрову станцію для більшого ККД.

Житель міста Борзна оформив кредит на 200 тис. грн на 10 років на купівлю вітрової установки на 5 кВт, що продукує за малих вітрів 1 кВт на 1 годину, за великих вітрів — до 5 кВт за годину. Щомісячний платіж за кредитом становить 1 666,67 грн.

Програма на купівлю енергообладнання з кешбеком від ЄБРР від 10% до 25%

Ця програма з придбання гібридної системи електропостачання, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, діє до 1 жовтня 2025 року. За нею можна взяти кредит від 100 тис. грн до 1 млн грн на строк від 1 до 5 років під 21,1% (за умови підтвердження цільового використання). При цьому можна отримати кешбек від ЄБРР максимально на 25% від суми позики.

Кеш-кредит із підтвердженням цільового використання кредиту

Ця програма є власною розробкою Ощадбанку, яка є популярнішою, ніж держпрограма з енергонезалежності, бо не має обмежень щодо клієнтів. За нею банк позичає до 500 тис. грн строком від 1 до 5 років. Відсоткова ставка — від 21%.

На початок травня банк видав 3 840 таких кредитів на суму 387 млн грн на придбання теплових котлів, генераторів, кондиціонерів, СЕС, теплових насосів, зарядних станцій.

Ця програма має високий попит серед українців не тільки через умови отримання грошей, а й через зручність оформлення як офлайн, так і онлайн.

«Інвестиції в енергоефективність сьогодні — це не лише економія на комунальних послугах, але й внесок в енергетичну стійкість України. Ми бачимо, що люди готові інвестувати в енергонезалежність своїх осель, якщо мають зрозумілі умови і підтримку. Саме тому Ощад створює нові фінансові інструменти, які дозволяють швидко реалізувати проєкти з модернізації житла з мінімальним навантаженням на сімейний бюджет. Ми продовжуємо підтримувати українців навіть у часи невизначеності, адже розуміємо: життя триває, і люди потребують комфортного та енергонезалежного житла», — підкреслює Володимир Москаленко.

Підсумок

Зробити свій будинок енергоефективним — це надзвичайно вигідна інвестиція. Найбільший ефект це принесе за втілення комплексних заходів із утеплення, встановлення енергоефективного обладнання та систем генерації енергії з відновлювальних джерел.

Можна почати з найменш витратних статей, як-от встановлення LED-освітлення в домі. А для дорожчих рішень на сьогодні існує широкий вибір можливостей з придбання енергоефективного обладнання у кредит за нульовими чи дуже низькими відсотками.