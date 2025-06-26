Клієнти Приватбанку тепер можуть купувати ОВДП в режимі 24/7

Приватбанк запустив цілодобовий режим роботи інвестиційного майданчика в веб версії Приват24. Відтепер клієнти банку можуть цілодобово купувати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на сайті Приват24, мінімальний розмір інвестиції становить 1 000 грн. Про це йдеться у повідомленні банку.

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Як інвестувати в ОВДП

Щоб інвестувати кошти в державні облігації, в розділі «Послуги» меню «Цінні папери» необхідно обрати ОВДП, заповнити необхідні параметри та підписати за допомогою SmartID сформовані документи щодо відкриття рахунку в цінних паперах та придбання ОВДП. У такому сервісі банку відсутні податкові збори та додаткові витрати на придбання.

Заявку на купівлю чи продаж ОВДП можна подати у Приват24 цілодобово, за регламентом сервісу подані до 13:00 заявки виконуються протягом поточного робочого дня, подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня.

Заявки на операції з ОВДП, подані у вихідні дні, перший день місяця чи останній день кварталу, обробляються банком наступного робочого дня

В Приват24 доступний великий перелік ОВДП для купівлі в гривні, доларах та євро, можна бачити залишки придбаних ними ОВДП, переглядати операції з ОВДП та контролювати свій портфель в цінних паперах, у т.ч. надходження купонних платежів та грошових коштів за погашення ОВДП. Також ПриватБанк надає можливість через Приват24 не тільки купувати, але продавати ОВДП в режимі online.

Нагадаємо

З початку 2025 року клієнти банку вже інвестували у ОВДП понад 10 млрд грн. Найчастіше клієнти банку інвестують у піврічні та річні гривневі ОВДП та облігації в доларах США. При цьому, переважна більшість клієнтів при погашенні ОВДП реінвестує кошти у цінні папери Міністерства фінансів.

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