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26 червня 2025, 10:05

Клієнти Приватбанку тепер можуть купувати ОВДП в режимі 24/7

Приватбанк запустив цілодобовий режим роботи інвестиційного майданчика в веб версії Приват24. Відтепер клієнти банку можуть цілодобово купувати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на сайті Приват24, мінімальний розмір інвестиції становить 1 000 грн. Про це йдеться у повідомленні банку.

Приватбанк запустив цілодобовий режим роботи інвестиційного майданчика в веб версії Приват24.

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Як інвестувати в ОВДП

Щоб інвестувати кошти в державні облігації, в розділі «Послуги» меню «Цінні папери» необхідно обрати ОВДП, заповнити необхідні параметри та підписати за допомогою SmartID сформовані документи щодо відкриття рахунку в цінних паперах та придбання ОВДП. У такому сервісі банку відсутні податкові збори та додаткові витрати на придбання.

Заявку на купівлю чи продаж ОВДП можна подати у Приват24 цілодобово, за регламентом сервісу подані до 13:00 заявки виконуються протягом поточного робочого дня, подані після 13:00 виконуються наступного робочого дня.

Заявки на операції з ОВДП, подані у вихідні дні, перший день місяця чи останній день кварталу, обробляються банком наступного робочого дня

В Приват24 доступний великий перелік ОВДП для купівлі в гривні, доларах та євро, можна бачити залишки придбаних ними ОВДП, переглядати операції з ОВДП та контролювати свій портфель в цінних паперах, у т.ч. надходження купонних платежів та грошових коштів за погашення ОВДП. Також ПриватБанк надає можливість через Приват24 не тільки купувати, але продавати ОВДП в режимі online.

Нагадаємо

  • З початку 2025 року клієнти банку вже інвестували у ОВДП понад 10 млрд грн. Найчастіше клієнти банку інвестують у піврічні та річні гривневі ОВДП та облігації в доларах США. При цьому, переважна більшість клієнтів при погашенні ОВДП реінвестує кошти у цінні папери Міністерства фінансів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
26 червня 2025, 12:00
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А может ночь не торопить
И все сначала повторить,
Нам все сначала повторить.
О, как мне быть?
А может снова все начать,
Я не хочу тебя терятьОВДП,
Я не могу тебя терять облігації в доларах США!
О, как мне быть?
А может купить сразу весь гос. долг США чем черт не шутит а?
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