«Країна» як наступний крок: ASVIO розширює фінансову екосистему в умовах війни

ASVIO Investment Holding готується до входу на страховий ринок. У процесі — погодження угоди з придбання страхової компанії «Країна». Холдинг, який уже трансформував традиційний « Асвіо Банк » у цифрову банківську інституцію та запустив онлайн-сервіс Garantiya.com, заявляє про намір зробити страхову компанію наступним флагманом цифрового формату.

«Ми не просто інвестуємо — ми формуємо майбутнє. У нашому холдингу є власні IT-команди, які вже довели свою спроможність: вони трансформували „АСВІО Банк“ із звичайного банку в цифрову інституцію нового покоління. Ми розуміємо, що включення страхових продуктів до роздрібного банківського напрямку — це стратегічно правильний крок», — пояснив голова наглядової ради холдингу Роман Ярошенко.

Під час повномасштабної війни ASVIO не зупинив інвестиції. Частину активів холдинг викупив на відкритих аукціонах, включно з майном колишнього заводу «Росинка», де було відновлено виробництво. За словами Ярошенка, подібний підхід планується і у випадку зі СК «Країна».

«Це рішення було не про вигоду тут і зараз, а про довгострокову перспективу. Війна рано чи пізно завершиться. Ми віримо в Україну. Якби не вірили, то не інвестували б три роки поспіль — від самого початку повномасштабного вторгнення», — підкреслив він.

Очікується, що в разі завершення угоди компанія зможе інтегруватися у цифрову логіку холдингу, використовуючи напрацювання в IT-сфері та клієнтський досвід у банківському сегменті.

Критика, яка з’являлася в медіа, не стала перешкодою для ASVIO. «У нашому холдингу є чітке правило — ми не реагуємо на замовні негативні матеріали», — зазначає Роман Ярошенко.

У компанії наполягають на повній прозорості угоди й на відповідальному дотриманні всіх регуляторних вимог. «Угоди повністю прозора. Ми отримали дозвіл Антимонопольного комітету, вся інформація є у відкритому доступі», — вказав голова наглядової ради холдингу.

Довідка. ASVIO Investment Holding — міжнародний інвестиційний холдинг, який надає послуги мільйонам споживачів, малому бізнесу та корпоративним клієнтам у різних сегментах бізнесу по всьому світу. В холдингу працює більше 10 000 співробітників. Одним з основних його акціонерів є український бізнесмен В’ячеслав Супруненко.