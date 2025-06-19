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19 червня 2025, 18:32

Бізнес отримає 5 мільйонів гривень за купівлю української техніки у травні

Міністерство економіки затвердило виплату 5 млн грн за програмою компенсації 15% вартості (без ПДВ) української промислової техніки та обладнання. Кошти отримають 14 підприємств і фізичних осіб-підприємців, які у травні придбали техніку у 7 українських виробників. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Міністерство економіки затвердило виплату 5 млн грн за програмою компенсації 15% вартості (без ПДВ) української промислової техніки та обладнання.
Фото: НБУ

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Зазначається, що бізнес закупив ліфти, різні види напівпричепів, тракторні причепи та сонячні електростанції.

Загалом у травні придбано 15 одиниць техніки на суму 33,4 млн грн (без ПДВ). Держава компенсує покупцям 15% цієї вартості - 5 млн грн.

«З грудня, коли почався новий етап програми, підприємці придбали української промислової техніки та обладнання на понад 300 мільйонів гривень (без ПДВ)… Державна компенсація 15% вартості за цей час — майже 45 мільйонів гривень», — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Найбільш активно програмою користувались підприємці з таких областей (за обсягом компенсації):

  • Сумська — 1,59 млн грн;
  • Львівська — 0,65 млн грн;
  • Хмельницька — 0,59 млн грн;
  • Тернопільська — 0,52 млн грн;
  • Полтавська — 0,49 млн грн.

Кошти будуть перераховані на рахунки покупців в уповноважених банках, через які була придбана техніка та подані заявки: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрсиббанк, Прокредит Банк та Полтава-банк. Загалом до реалізації програми залучено 25 українських банків.

Програма часткової компенсації

Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) української промислової техніки та обладнання діє з вересня 2024 року в межах політики розвитку виробників «Зроблено в Україні». Вона поширюється на продукцію з рівнем локалізації не менше 40%, що включена до переліку, затвердженого Мінекономіки.

Станом на червень 2025 року у цьому переліку — понад 560 найменувань від 26 українських виробників

Як отримати компенсацію:

  • придбати техніку з переліку через уповноважений банк;
  • подати до банку заяву, копію платіжного документа та акт приймання-передачі;
  • отримати 15% компенсації вартості (без ПДВ) після погодження.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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