Міністерство економіки затвердило виплату 5 млн грн за програмою компенсації 15% вартості (без ПДВ) української промислової техніки та обладнання. Кошти отримають 14 підприємств і фізичних осіб-підприємців, які у травні придбали техніку у 7 українських виробників. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Бізнес отримає 5 мільйонів гривень за купівлю української техніки у травні
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Зазначається, що бізнес закупив ліфти, різні види напівпричепів, тракторні причепи та сонячні електростанції.
Загалом у травні придбано 15 одиниць техніки на суму 33,4 млн грн (без ПДВ). Держава компенсує покупцям 15% цієї вартості - 5 млн грн.
«З грудня, коли почався новий етап програми, підприємці придбали української промислової техніки та обладнання на понад 300 мільйонів гривень (без ПДВ)… Державна компенсація 15% вартості за цей час — майже 45 мільйонів гривень», — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.
Найбільш активно програмою користувались підприємці з таких областей (за обсягом компенсації):
- Сумська — 1,59 млн грн;
- Львівська — 0,65 млн грн;
- Хмельницька — 0,59 млн грн;
- Тернопільська — 0,52 млн грн;
- Полтавська — 0,49 млн грн.
Кошти будуть перераховані на рахунки покупців в уповноважених банках, через які була придбана техніка та подані заявки: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрсиббанк, Прокредит Банк та Полтава-банк. Загалом до реалізації програми залучено 25 українських банків.
Програма часткової компенсації
Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) української промислової техніки та обладнання діє з вересня 2024 року в межах політики розвитку виробників «Зроблено в Україні». Вона поширюється на продукцію з рівнем локалізації не менше 40%, що включена до переліку, затвердженого Мінекономіки.
Станом на червень 2025 року у цьому переліку — понад 560 найменувань від 26 українських виробників
Як отримати компенсацію:
- придбати техніку з переліку через уповноважений банк;
- подати до банку заяву, копію платіжного документа та акт приймання-передачі;
- отримати 15% компенсації вартості (без ПДВ) після погодження.
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