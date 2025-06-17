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17 червня 2025, 18:02

Зростання кількості угод із купівлі житла сповільнилося — НБУ

В Україні сповільнилося зростання кількості угод із купівлі житла. Для пожвавлення попиту бракує стимулів, незважаючи на історично привабливі цінові умови, тоді як позитивний ефект міграції через війну поволі вичерпується. Повільно добудовуються черги в наявних об'єктах, однак нове будівництво майже не починають. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, який НБУ опублікував 17 червня.

В Україні сповільнилося зростання кількості угод із купівлі житла.
Фото: pixabay.com

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Попит на житло стриманий

Зростання кількості угод із купівлі житла останнім часом сповільнилося. За IV квартал 2024 — I квартал 2025 року їх було укладено лише на 8% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Наприкінці 2024 року призупинилася робота деяких державних реєстрів внаслідок кібератаки, що тимчасово ускладнило укладання угод. Однак відновлення роботи реєстрів на початку цього року не призвело до помітного зростання активності на ринку.

Під час повномасштабної війни швидше зростали обсяги угод з продажу житла, що не оподатковуються. Йдеться про перший за рік продаж житла, яке було у власності не менше трьох років. Такі угоди частіше укладають через зміну місця постійного проживання, зокрема міграцію. Найбільша частка всіх неоподатковуваних угод
укладається в близьких до зони бойових дій регіонах.

Майже дві третини угод укладаються поза обласними центрами, проте за рік дещо зросла частка угод у великих містах. Середня площа придбаної квартири залишається близькою до 48 кв. м, а будинку — до 70 кв. м.

Житло на вторинному ринку

Як і раніше, покупців частіше цікавить старше житло на вторинному ринку: у трьох випадках із чотирьох купують оселю, побудовану понад 15 років тому. Житло у «новобудовах» купують все рідше, навіть у великих містах, де будівництво жвавіше.

Незважаючи на в цілому позитивні споживчі настрої та стійке нарощення доходів, відновлення попиту на ринку нерухомості вкрай повільне. Воєнні ризики та загальна невизначеність надалі стримують від придбання житла.

«Ефект ситуативного підживлення ринку внаслідок активної внутрішньої міграції послаблюється. Без поліпшення безпекових очікувань або доступних механізмів страхування від воєнних ризиків для договорів іпотеки попит навряд чи помітно зростатиме», — зазначили у НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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