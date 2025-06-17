Українці зменшили заощадження у банках, але нарощують інвестиції в ОВДП

За останні півроку частка банківських вкладень у доходах населення трохи знизилася, складаючи близько 3%. Цей показник відповідає середньому рівню в країнах ЄС, проте європейці частіше обирають альтернативні інструменти заощаджень. Про це повідомляє Національний банк України у Звіті про фінансову стабільність.

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Гривневі депозити

Банківські вклади залишаються основним способом зберігання коштів для українців. Частка строкових депозитів у загальних заощадженнях стабілізувалася на рівні 34%.

Зростання інвестицій в ОВДП

Населення активізувало вкладення в державні облігації (ОВДП), які завдяки відсутності оподаткування пропонують вищу дохідність, ніж банківські депозити. За перші п’ять місяців 2025 року обсяги інвестицій у гривневі ОВДП зросли на 11 млрд грн — це понад половина приросту гривневих банківських вкладень.

Попит на іноземну валюту

Не дивлячись на зростання інтерес до гривневих інструментів, частина населення продовжує вважати іноземну валюту надійним активом для заощаджень.

Чому це важливо

Зміни у структурі заощаджень свідчать про поступову диверсифікацію фінансових інструментів серед українців. Попит на ОВДП дозволяє державі залучати додаткові кошти для фінансування бюджету, а стабільність гривневих депозитів підтримує ліквідність банківської системи. Однак збереження значної частки заощаджень у валюті вказує на те, що довіра до національної валюти ще не повністю відновилася.