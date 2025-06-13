Регламентні роботи процесингу Приватбанку: операції з картками будуть на паузі

В ніч на 14 червня 2025 року Приватбанк проводитиме планові регламентні роботи процесингового центру. У зв'язку з цим банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу Приватбанку.

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У період проведення робіт 14 червня з 00:05 і до 6:30 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний «тайм-аут» триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

Зазвичай регламентні роботи здійснюються у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.

«Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками — радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин. Дякуємо за розуміння!» — зазначили у банку.