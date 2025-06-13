Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які скасовують митні платежі на оптоволокно для дронів та податок на додану вартість для товарів, призначених для потреб безпеки й оборони. Про це 13 червня повідомляє Верховна Рада у Telegram, передає Мінфін.
13 червня 2025, 13:35
Зеленський затвердив закон про звільнення оптоволокна для дронів від податків
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Закон № 4473-IX вносить поправки до Митного кодексу, звільняючи від імпортного мита товари, що ввозяться в Україну для оборонних цілей, зокрема оптоволокно для дронів, що сприятиме створенню сприятливих умов для виробництва безпілотних систем. Закон № 4474-IX доповнює Податковий кодекс, скасовуючи ПДВ на імпорт таких товарів. Як зазначається: «Президент України підписав закони, що сприяють розвитку оборонної промисловості».
Джерело: Мінфін
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