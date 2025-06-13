Зеленський затвердив закон про звільнення оптоволокна для дронів від податків

Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які скасовують митні платежі на оптоволокно для дронів та податок на додану вартість для товарів, призначених для потреб безпеки й оборони. Про це 13 червня повідомляє Верховна Рада у Telegram, передає Мінфін.