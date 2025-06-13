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13 червня 2025, 13:35

Зеленський затвердив закон про звільнення оптоволокна для дронів від податків

Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які скасовують митні платежі на оптоволокно для дронів та податок на додану вартість для товарів, призначених для потреб безпеки й оборони. Про це 13 червня повідомляє Верховна Рада у Telegram, передає Мінфін.

Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які скасовують митні платежі на оптоволокно для дронів та податок на додану вартість для товарів, призначених для потреб безпеки й оборони.

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Закон № 4473-IX вносить поправки до Митного кодексу, звільняючи від імпортного мита товари, що ввозяться в Україну для оборонних цілей, зокрема оптоволокно для дронів, що сприятиме створенню сприятливих умов для виробництва безпілотних систем. Закон № 4474-IX доповнює Податковий кодекс, скасовуючи ПДВ на імпорт таких товарів. Як зазначається: «Президент України підписав закони, що сприяють розвитку оборонної промисловості».

Джерело: Мінфін
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