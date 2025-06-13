Фейкові листи від імені податкової: Шахраї «збирають» гроші для ЗСУ

Знову активізувалися шахраї, які використовують імʼя Державної податкової служби та представників регіональних управлінь нібито для залучення коштів на потреби ЗСУ. Про це в Telegram-каналі повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

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«Отримав інформацію, що такі листи надсилають платникам податків. Одразу наголошую! Це фейк! Податкова не причетна до цієї розсилки. Її мета — ошукати підприємців та дискредитувати податкову службу», — зазначив Кравченко.

За його словами, ДПС вже підготовлено звернення до правоохоронців із заявою щодо вчинення шахрайських дій.

«Дуже прошу всіх платників бути обачними. Отримали подібне повідомлення — негайно звертайтесь до правоохоронних органів та повідомляйте до ДПС. Зупинимо шахраїв, які хочуть нажитися на нашій повазі до військових!» — наголосив голова ДПС.

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