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13 червня 2025, 10:02

Фейкові листи від імені податкової: Шахраї «збирають» гроші для ЗСУ

Знову активізувалися шахраї, які використовують імʼя Державної податкової служби та представників регіональних управлінь нібито для залучення коштів на потреби ЗСУ. Про це в Telegram-каналі повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

Знову активізувалися шахраї, які використовують імʼя Державної податкової служби та представників регіональних управлінь нібито для залучення коштів на потреби ЗСУ.
Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

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«Отримав інформацію, що такі листи надсилають платникам податків. Одразу наголошую! Це фейк! Податкова не причетна до цієї розсилки. Її мета — ошукати підприємців та дискредитувати податкову службу», — зазначив Кравченко.

За його словами, ДПС вже підготовлено звернення до правоохоронців із заявою щодо вчинення шахрайських дій.

«Дуже прошу всіх платників бути обачними. Отримали подібне повідомлення — негайно звертайтесь до правоохоронних органів та повідомляйте до ДПС. Зупинимо шахраїв, які хочуть нажитися на нашій повазі до військових!» — наголосив голова ДПС.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що українцям надходять повідомлення буцімто від імені Ощадбанку про «заборгованість за кредитом». Такі повідомлення отримують навіть ті, хто не є клієнтом банку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+60
3212242
3212242
13 червня 2025, 10:36
#
«мета — … дискредитувати податкову службу»"

Згоден, Податкова служба не потребує жодної додаткової дискредитації.
+
+30
S1ax
S1ax
13 червня 2025, 11:10
#
Головной Шахрай це Притула! Ніколи не забуду його сбори на байрактар, після яких, про ці бпла ні слова в інформаційному просторі! А на супутник, а потім виявляється що США обмежували інформацію в деякий час що передавали Україні. Так на який супутник він збирав? Не вірте нікому!
+
0
yarg
yarg
13 червня 2025, 12:08
#
Який жах…
і чому це росіянчики так ненавидять Притулу…і Стерненка…
мабуть є за що ?
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