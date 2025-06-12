Приватбанк перерахував до держбюджету 32 мільярди дивідендів

Приватбанк за рішенням акціонера направив до бюджету суму у розмірі 32,1 млрд грн, яка в повному обсязі перерахована на казначейські рахунки. Про це повідомила заступниця голови правління банку з питань фінансів Лариса Чернишова, пише « Мінфін ».

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«Це не просто платежі, а яскраве підтвердженням високої ефективності діяльності банку, його суттєвого внеску у забезпечення макрофінансової стабільності держави та успішної реалізації стратегічних завдань, визначених урядом. Сьогодні Приватбанк демонструє виняткову результативність. Досягнення таких показників стало можливим завдяки якісному корпоративному управлінню, злагодженій роботі професійної команди та інноваційним рішенням», — зазначила Чернишова.

Нагадаємо

Рада затвердила бюджет на 2025 рік, в якому передбачено 50 млрд грн доходів від дивідендів державних та комунальних підприємств.

Згідно з рішенням Кабміну про порядок розподілу чистого прибутку та розмір річних дивідендів Приватбанку за 2024 рік, банк сплатив до державного бюджету у вигляді дивідендів 80% чистого прибутку, що за підсумками 2024 року становив 40,1 млрд грн.

Приватбанк сплатив за підсумками 2024 року майже 41 млрд грн податку на прибуток, встановивши рекорд серед банків України.