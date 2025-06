Міністр фінансів США спрогнозував зростання капіталізації стейблкоїнів вище $2 трлн: що нового

Міністр фінансів США спрогнозував зростання капіталізації стейблкоїнів вище $2 трильйонів

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що ринок стейблкоїнів, прив’язаних до долара, може досягти $2 трлн або навіть більше у найближчі роки. На його думку, це дозволить посилити позиції американської валюти у світі. Про це повідомляє Bloomberg.

Адміністрація зобов’язана підтримувати резервний статус долара і зміцнювати його, сказав політик. За його словами, Конгрес розглядає законопроєкт, який передбачає обов’язкове забезпечення стейблкоїнів активами високої якості, зокрема державними облігаціями.

«Законодавство щодо стейблкоїнів, підкріплене облігаціями США або облігаціями казначейства, створить ринок, який розширить використання долара через ці стейблкоїни по всьому світу. Я вважаю, що $2 трлн є дуже, дуже розумним числом», — заявив Бессент.

Водночас у Citigroup прогнозують, що до 2030 року ринок забезпечених доларом цифрових активів може направити понад $1 трлн на купівлю держоблігацій США.

Сенат США проголосував за просування законопроєкту про стейблкоїни GENIUS

У середу, 11 червня, на голосування в Сенаті США було винесено законопроєкт «Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins» (GENIUS). Він отримав двопартійну підтримку.

Сенат США проголосував за це рішення з підсумком 66−32. Це фактично відкриває шлях до подальшого схвалення законопроєкту і повного голосування вже в Палаті представників.

Основні положення законопроєкту передбачають суворі вимоги до компаній, які проводять емісію стабільних монет, у розрізі просування активів, управління резервами та захисту прав споживачів.

Зокрема, це:

100% резервів мають бути в доларах США або у високоліквідних активах;

заборона на твердження, що продукти емітентів захищені Федеральною корпорацією страхування вкладів (FDIC);

підвищений пріоритет власників стейблкоїнів у разі банкрутства компанії-емітента;

дотримання положень Закону про банківську таємницю;

іноземні емітенти допускаються до роботи в США, але в тісній співпраці з урядовими органами і після перевірки;

емітенти повинні щомісяця публікувати звіти про резерви;

компанії, капіталізація чиїх активів перевищує $50 млрд, повинні щорічно проходити фінансовий аудит;

емітенти з капіталізацією стейблкоїнів до $10 млрд можуть працювати під загальним наглядом, решта відходять під юрисдикцію ФРС і Управління валютного контролера.

FTX додала Payoneer до списку провайдерів компенсаційних виплат

Криптовалютна біржа FTX у співпраці з FTX Digital Markets Ltd (FTX DM) оголосили про укладення угоди з Payoneer, глобальною фінтех-компанією, яка тепер стане третім офіційним провайдером розподілу активів для клієнтів FTX та другим провайдером для процесу ліквідації FTX DM на Багамах.

Payoneer приєдналась до BitGo та Kraken, які вже обслуговують розподіли згідно з Планом реструктуризації FTX, затвердженим Федеральним судом США з питань банкрутства у Делавері, а також згідно з процедурою ліквідації на Багамах. Новий провайдер став доступним для обробки виплат після 30 травня 2025 року.

FTX підкреслила, що вибравши Payoneer, користувач безповоротно відмовляється від отримання безпосередніх грошових виплат у доларах США або їх еквівалентах. Замість цього клієнт:

доручає FTX перерахувати суму виплати безпосередньо на Payoneer;

доручає Payoneer зарахувати кошти на вибраний банківський рахунок, у валюті, визначеній користувачем.

Щоб мати право на отримання виплат на наступних етапах, клієнти повинні:

пройти перевірку «знай свого клієнта» (KYC) на порталі FTX;

подати необхідні податкові форми;

завершити реєстрацію у одного з обраних провайдерів виплат: BitGo, Kraken або Payoneer.

Для користувачів, які передали свої вимоги третім особам, виплати будуть здійснені лише новим власникам, за умови, що вони зареєстровані у офіційному реєстрі заяв на момент дати фіксації, а 21-денний період для заперечень закінчився.

Глава Банку Кореї обговорить із фінансистами створення стейблкоїнів із прив’язкою до вони — ЗМІ

23 червня 2025 року керуючий Банку Кореї Лі Чан-ен зустрінеться з главами найбільших банків з питання випуску стейблкоїнів із прив’язкою до вони. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зустріч відбудеться у форматі вечері за зачиненими дверима в штаб-квартирі центробанку в Сеулі, заявили в пресі. Також на ній буде присутній заступник керівника, який відповідає за грошово-кредитну політику і фінансові ринки Пак Чон-у.

Темою зустрічі буде нормативний фреймворк для регулювання сектору стейблкоїнів та емісії активів, деномінованих у корейській воні. Як зазначили в пресі, центробанк займає обережну позицію в цьому питанні, тяжіючи до заборони випуску стейблкоїнів небанківськими контрагентами.

Також журналісти зазначили, що в середині травня керуючий зустрінеться з главами шести великих банків — KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori, NH Nonghyup і IBK Industrial Bank.

Обговорення глави центробанку з приватним сектором мають дедалі інтенсивніший характер. Як зазначили в пресі, це зумовлено перемогою на виборах прокриптовалютного кандидата Лі Чже Муна.

10 червня 2025 року партія останнього внесла на розгляд «Основний закон про цифрові активи». Він, серед іншого, дозволяє емісію стейблкоїнів небанківським контрагентам з акціонерним капіталом у 500 млн вон ($368 000) або більше.