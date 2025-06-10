Інфляція в Україні зросла з 15,1 до 15,9%

Зростання цін в Україні прискорилося до максимуму за два роки. Про це повідомляє«Мінфін» з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

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Як змінилися ціни

За даними статистичного відомства, споживчі ціни в Україні в травні 2025 року зросли на 1,3%. Річна інфляція прискорилася до 15,9%, порівняно з 15,1% у квітні.

Інфляція зросла до максимуму з квітня 2023 року, коли вона становила 17,9%.

Ціни на товари та послуги

За даними Держстату, продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 22,1%. Найбільше подорожчали яйця — на 86,0%, овочі — на 35,7%, соняшникова олія — на 35,4%, фрукти — на 33,5% і вершкове масло — 28,5%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 18,3%, на одяг і взуття знизилися на 4,8%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 20,1%.

Ціни на предмети домашнього вжитку та побутову техніку зросли на 2,4%, охорона здоров'я подорожчала на 13,1%, ціни на транспорт зросли на 5,8% (зокрема, пальне подорожчало на 1,2%), на зв'язок — на 18,5%, на відпочинок і культуру — на 1,2%, освіта подорожчала на 12,1%, ресторани й готелі — на 15,2%, різні товари та послуги — на 11,9%.