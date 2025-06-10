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10 червня 2025, 16:00

Як служба безпеки monobank допомогла викрити злочинну групу

Спеціалісти служби безпеки monobank постійно співпрацюють з правоохоронними органами та кіберполіцією, щоб протидіяти складним шахрайським схемам і захищати фінанси українців. Одна з найгучніших справ від початку війни — викриття злочинної групи, яка оформлювала кредити на ім'я українських військовослужбовців, що перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.

Як діяли шахраї?
Зловмисники знаходили дані мобільних номерів військових, із якими рідні втратили звʼязок або які потрапили в полон.

Далі реалізовували схему в кілька кроків:

1. Перевипускали SIM-карти на себе.

2. Перевіряли, чи прив’язані ці номери до онлайн-банкінгу.

3. Отримували доступ до застосунку monobank через відновлений номер.

4. Перераховували залишки з рахунків захисників.

5. Оформлювали кредитні картки та привласнювали видані кошти.

Хто стояв за схемою?
Правоохоронні органи встановили щонайменше трьох осіб, причетних до організації цієї злочинної схеми. Під час обшуків у фігурантів вилучили банківські картки, SIM-карти, телефони, а також бойові гранати, які було направлено на експертизу.

За попередніми даними, шахраї отримали доступ до мобільних номерів понад 20 військовослужбовців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.
Загальна сума завданих збитків — понад 2 мільйони гривень.

Як вдалося викрити схему?

Спеціалісти служби безпеки monobank допомогли у розкритті цієї справи: вчасно зафіксували підозрілу активність і передали інформацію до Департаменту кіберполіції, слідчого управління поліції Київщини та Служби безпеки України.

Завдяки спільним діям вдалося виявити злочинну схему, зібрати докази та затримати організатора групи.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Слідство триває — встановлюють інших учасників злочину та обсяг збитків.

Як уберегтися?

monobank щодня працює над посиленням захисту клієнтів. Але увага самих користувачів — не менш важлива:

— Захистіть свій мобільний номер: зверніться до оператора щодо посилених умов перевипуску SIM-карт.

— Увімкніть біометрію та PIN-код для входу в застосунок.

— Не передавайте документи стороннім особам і не заповнюйте дані на сумнівних сайтах.

— У разі втрати номера — одразу звертайтеся до оператора та банку.

— monobank ніколи не запитує PIN-коди, CVV чи паролі до банку.

Якщо ви — військовослужбовець або маєте родича на службі, рекомендуємо додатково захистити фінансовий номер — або тимчасово передати його довіреній особі.

Служба безпеки monobank продовжує пильно стежити за безпекою клієнтів, допомагати у виявленні злочинців та робити фінансові операції ще безпечнішими. У разі підозри на шахрайство — звертайтеся до нашої підтримки 24/7.

Разом ми зупинимо шахраїв.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
ch777
ch777
10 червня 2025, 17:48
#
Ага зупиняйте ще злодюжок які викрали гроші з карток та продають повітря в оплату частинами
https://minfin.com.ua/ua/company/monobank/review/397046/
https://minfin.com.ua/2025/02/21/145768765/
https://minfin.com.ua/company/monobank/review/386385/
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