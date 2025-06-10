Як українці переказують гроші родичам та партнерам за кордон за допомогою крипти

Після початку повномасштабної війни мільйони українців опинилися за кордоном — як тимчасові переселенці, волонтери, працівники або підприємці. Попри нові обставини, для багатьох зберігається зв’язок із Україною: хтось допомагає рідним у ЄС чи США, хтось розраховується з іноземними підрядниками, хтось підтримує близьких у Польщі, Чехії, Грузії, Канаді та інших країнах. Усі ці сценарії об'єднує потреба швидко і зручно переказати гроші за кордон.

І от тут починаються складнощі. Через валютні обмеження НБУ банківські перекази за кордон стали не лише дорогими, а й часто недоступними — особливо, коли йдеться про переказ фізичної особи іншій фізичній особі. Альтернативою стали криптовалюти. У цьому тексті розбираємося, як побудувати просту схему грошового переказу через USDT, і чому в ній ключову роль відіграють криптообмінники, на кшталт 1654.exchange.

Обмеження на перекази: чому традиційні канали не працюють

До 2022 року українці активно користувалися міжнародними системами переказів — SWIFT, Western Union, Wise та іншими. Та після початку великої війни НБУ запровадив обмеження: валюту можна переказувати лише в межах чітко визначених цілей — на оплату навчання, лікування чи в рамках контрактних зобов’язань.

У результаті, якщо українець хоче переказати сестрі у Німеччину 500 євро просто «на життя» — легального шляху у банку для цього немає. Те ж саме стосується розрахунків з фрілансерами за кордоном або підтримки партнерів у країнах Кавказу. У кращому разі, на вас чекає бюрократія, у гіршому — повна відмова банку в транзакції.

Тому дедалі більше українців почали шукати альтернативу — і знайшли її в криптовалютах, зокрема, в стейблкоїнах.

Стейблкоїни — новий SWIFT

Стейблкоїн — це криптовалюта, курс якої прив’язаний до долара США (або іншого активу). Найпопулярніший з них — USDT (Tether). Він не піддається різким коливанням курсу, як біткоїн, і працює, як «цифровий долар».

Головна перевага криптовалюти у переказах — це швидкість, відсутність обмежень і мінімальні комісії. Якщо побудувати правильний ланцюжок переказу, гроші можуть опинитися у вашого родича або партнера за декілька хвилин — без жодних банківських затримок або пояснень походження коштів.

Як це працює: простий ланцюжок UAH > USDT > отримувач

Умовно поділимо переказ на три етапи:

1. Придбання USDT в Україні

Найпростіше це зробити через криптообмінник — наприклад,1654.exchange. Обираєте напрям UAH → USDT, оплачуєте через банківську картку, отримуєте USDT на свій криптогаманець, або відразу вказуєте адресу отримувача. Усе максимально просто та без зайвої бюрократії.

2. Передача USDT отримувачу

Це може бути будь-який гаманець — ​​некастодіальний гаманець у смартфоні, наприклад, Trust Wallet, Metamask, чи холодний гаманець — Ledger або Trezor. Або це може бути гаманець на централізованій криптобіржі, на кшталт Binance. Залежно від мережі (наприклад, TRC20 або TON), комісії за транзакцію цілком адекватні і приємно здивують. Отримувач отримує USDT майже миттєво.

3. Обмін USDT на місцеву валюту

Тут усе залежить від країни. У ЄС, США чи Канаді USDT можна продати через локальні біржі, криптообмінники або навіть через p2p-платформи — наприклад, отримавши євро на місцевий IBAN або готівкою. Так само працює і у Грузії, Туреччині, Чехії, Польщі. Тобто стейблкоїн USDT стає універсальною валютою для переказу.

Чому обирають 1654.exchange

Сервіс 1654.exchange спеціалізується саме на простих і зручних обмінах криптовалют, включно з UAH ↔ USDT, USDC. Його переваги:

Швидка обробка: заявки зазвичай виконуються за 15−30 хвилин;

Підтримка: живі оператори готові допомогти на кожному етапі;

Простий інтерфейс: зрозумілий навіть тим, хто вперше має справу з криптою;

Безпека: сервіс працює понад 4 роки і має десятки тисяч задоволених користувачів.

Також сервіс дає можливість відразу вказати адресу отримувача в USDT або в іншій криптовалюті — це зручно, коли гроші переказуються безпосередньо, а не на свій гаманець.

Для кого це рішення

Вочевидь, для тих, хто підтримує родину за кордоном. Таким чином можна швидко переказати, наприклад, декілька сотен доларів у крипті без зайвих формальностей.

Друга група зацікавлених осіб — підприємці та фрілансери. Вони часто використовують крипту і сервіси для її обміну, коли потрібно розрахуватися з партнером або підрядником — не треба чекати погодження банку. Переказ можна здійснити, згідно вашого інвойсу та контракту для підтвердження транзакції, у разі запиту з банку.

Третя група, яка активно використовує такі перекази, — волонтери. Гроші для закупівель за кордоном можна передати партнерам у крипті швидко й безпечно. Можна здійснити оплату за товар у Китай або країни Заходу.

Що варто знати перед першим переказом

Ось декілька порад, що треба з’ясувати до того, як робити переказ:

Обирайте стабільну мережу (наприклад, TRC20), щоб уникнути високих комісій.

Якщо отримувач не має гаманця, краще допомогти йому створити Trust Wallet, Metamask або інший зручний варіант.

Уточніть заздалегідь, як він зможе обміняти USDT або іншу криптовалюту у своїй країні.

Висновок

Світ змінився, і разом із ним — фінансові інструменти. Якщо банки обмежують ваші можливості, крипта відкриває нові. За декілька хвилин ви можете перетворити гривні на «цифрові долари» й надіслати їх у будь-яку точку світу. А сервіс 1654.exchange — це саме той зручний шлюз, що робить процес легким навіть для початківця.

За поточними тарифами обміну та новинами можно слідкувати в телеграм-каналі сервісу t.me/exchange1654.