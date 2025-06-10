Після початку повномасштабної війни мільйони українців опинилися за кордоном — як тимчасові переселенці, волонтери, працівники або підприємці. Попри нові обставини, для багатьох зберігається зв’язок із Україною: хтось допомагає рідним у ЄС чи США, хтось розраховується з іноземними підрядниками, хтось підтримує близьких у Польщі, Чехії, Грузії, Канаді та інших країнах. Усі ці сценарії об'єднує потреба швидко і зручно переказати гроші за кордон.
Як українці переказують гроші родичам та партнерам за кордон за допомогою крипти
І от тут починаються складнощі. Через валютні обмеження НБУ банківські перекази за кордон стали не лише дорогими, а й часто недоступними — особливо, коли йдеться про переказ фізичної особи іншій фізичній особі. Альтернативою стали криптовалюти. У цьому тексті розбираємося, як побудувати просту схему грошового переказу через USDT, і чому в ній ключову роль відіграють криптообмінники, на кшталт 1654.exchange.
Обмеження на перекази: чому традиційні канали не працюють
До 2022 року українці активно користувалися міжнародними системами переказів — SWIFT, Western Union, Wise та іншими. Та після початку великої війни НБУ запровадив обмеження: валюту можна переказувати лише в межах чітко визначених цілей — на оплату навчання, лікування чи в рамках контрактних зобов’язань.
У результаті, якщо українець хоче переказати сестрі у Німеччину 500 євро просто «на життя» — легального шляху у банку для цього немає. Те ж саме стосується розрахунків з фрілансерами за кордоном або підтримки партнерів у країнах Кавказу. У кращому разі, на вас чекає бюрократія, у гіршому — повна відмова банку в транзакції.
Тому дедалі більше українців почали шукати альтернативу — і знайшли її в криптовалютах, зокрема, в стейблкоїнах.
Стейблкоїни — новий SWIFT
Стейблкоїн — це криптовалюта, курс якої прив’язаний до долара США (або іншого активу). Найпопулярніший з них — USDT (Tether). Він не піддається різким коливанням курсу, як біткоїн, і працює, як «цифровий долар».
Головна перевага криптовалюти у переказах — це швидкість, відсутність обмежень і мінімальні комісії. Якщо побудувати правильний ланцюжок переказу, гроші можуть опинитися у вашого родича або партнера за декілька хвилин — без жодних банківських затримок або пояснень походження коштів.
Як це працює: простий ланцюжок UAH > USDT > отримувач
Умовно поділимо переказ на три етапи:
1. Придбання USDT в Україні
Найпростіше це зробити через криптообмінник — наприклад,1654.exchange. Обираєте напрям UAH → USDT, оплачуєте через банківську картку, отримуєте USDT на свій криптогаманець, або відразу вказуєте адресу отримувача. Усе максимально просто та без зайвої бюрократії.
2. Передача USDT отримувачу
Це може бути будь-який гаманець — некастодіальний гаманець у смартфоні, наприклад, Trust Wallet, Metamask, чи холодний гаманець — Ledger або Trezor. Або це може бути гаманець на централізованій криптобіржі, на кшталт Binance. Залежно від мережі (наприклад, TRC20 або TON), комісії за транзакцію цілком адекватні і приємно здивують. Отримувач отримує USDT майже миттєво.
3. Обмін USDT на місцеву валюту
Тут усе залежить від країни. У ЄС, США чи Канаді USDT можна продати через локальні біржі, криптообмінники або навіть через p2p-платформи — наприклад, отримавши євро на місцевий IBAN або готівкою. Так само працює і у Грузії, Туреччині, Чехії, Польщі. Тобто стейблкоїн USDT стає універсальною валютою для переказу.
Чому обирають 1654.exchange
Сервіс 1654.exchange спеціалізується саме на простих і зручних обмінах криптовалют, включно з UAH ↔ USDT, USDC. Його переваги:
- Швидка обробка: заявки зазвичай виконуються за 15−30 хвилин;
- Підтримка: живі оператори готові допомогти на кожному етапі;
- Простий інтерфейс: зрозумілий навіть тим, хто вперше має справу з криптою;
- Безпека: сервіс працює понад 4 роки і має десятки тисяч задоволених користувачів.
Також сервіс дає можливість відразу вказати адресу отримувача в USDT або в іншій криптовалюті — це зручно, коли гроші переказуються безпосередньо, а не на свій гаманець.
Для кого це рішення
Вочевидь, для тих, хто підтримує родину за кордоном. Таким чином можна швидко переказати, наприклад, декілька сотен доларів у крипті без зайвих формальностей.
Друга група зацікавлених осіб — підприємці та фрілансери. Вони часто використовують крипту і сервіси для її обміну, коли потрібно розрахуватися з партнером або підрядником — не треба чекати погодження банку. Переказ можна здійснити, згідно вашого інвойсу та контракту для підтвердження транзакції, у разі запиту з банку.
Третя група, яка активно використовує такі перекази, — волонтери. Гроші для закупівель за кордоном можна передати партнерам у крипті швидко й безпечно. Можна здійснити оплату за товар у Китай або країни Заходу.
Що варто знати перед першим переказом
Ось декілька порад, що треба з’ясувати до того, як робити переказ:
- Обирайте стабільну мережу (наприклад, TRC20), щоб уникнути високих комісій.
- Якщо отримувач не має гаманця, краще допомогти йому створити Trust Wallet, Metamask або інший зручний варіант.
- Уточніть заздалегідь, як він зможе обміняти USDT або іншу криптовалюту у своїй країні.
Висновок
Світ змінився, і разом із ним — фінансові інструменти. Якщо банки обмежують ваші можливості, крипта відкриває нові. За декілька хвилин ви можете перетворити гривні на «цифрові долари» й надіслати їх у будь-яку точку світу. А сервіс 1654.exchange — це саме той зручний шлюз, що робить процес легким навіть для початківця.
За поточними тарифами обміну та новинами можно слідкувати в телеграм-каналі сервісу t.me/exchange1654.
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