Емітент стейблкоїну USDC вийшов на біржу: чи варто вкладатись у його акції

IPO емітента стейблкоїна USDC — компанії Circle — без перебільшення можна назвати однією з найпомітніших подій світових фінансів. У перший день біржових торгів акції компанії злетіли майже на 170%. Чому аналітики назвали цю подію новою сторінкою в історії фондового ринку, і чи варто додавати до свого інвестпортфеля папери Circle, розбирався «Мінфін».

У дебютну торгову сесію 5 червня на Нью-Йоркській фондовій біржі Circle (торгується під тікером CRCL) і деякі з її акціонерів залучили майже $1,1 млрд, повідомив Bloomberg.

Протягом кількох хвилин після відкриття ринку CRCL виріс у ціні у понад утричі і зазнав такої волатильності, що Нью-Йоркській фондовій біржі довелося декілька разів зупиняти торги акціями.

Загалом же у перший день розміщення вартість CRCL зросла з $31 до $82 — на 168%. Минулої п'ятниці CRCL досягла нового максимуму в $123,51, опинившись у декількох центах від збільшення ціни IPO учетверо.

У ході IPO Circle продала 14,8 млн акцій, ще 19,2 млн паперів продали її акціонери, включаючи голову компанії Джеремі Айллера. На момент припинення прийому заявок, 3 травня, попит на акції у 25 разів перевищив кількість доступних на той момент, повідомили джерела Bloomberg.

На сьогодні капіталізація компанії оцінюється в $21,6 млрд. І хоча інші американські технологічні гіганти коштують більше, ніж Circle, ніхто з них не вривався на фондову біржу з таким приголомшливим успіхом. На доказ цього видання decrypt наводить декілька прикладів найгучніших і найочікуваніших IPO минулих років.

Компанія Meta, раніше відома як Facebook, провела IPO за ціною $38 у 2012 році. Після першого дня торгів її акції залишалися на рівні $38,23, що розчарувало інвесторів. Хоча ця ціна дозволила оцінити Facebook у колосальну суму $104 млрд.

Не виправдав очікувань інвесторів після свого дебюту на Волл-стріт у 2019 році і Uber. Проривний стартап із організації поїздок оцінив свої акції в $45, але в перший день торгів вони впали на 8% і закрилися на позначці нижче $42. Оцінка компанії на той момент становила $69,7 млрд.

Схожа ситуація спостерігалася й у фінтеху. У липні 2021 року Robinhood стартувала на біржі з ціною акцій $38, але свій перший день на біржі її папери під тикером HOOD завершили падінням на понад 8% — до $34,82, капіталізація компанії склала $32 млрд.

Але навіть коли акції великих технологічних компаній перевершували очікування аналітиків, це було з меншою маржою, ніж у Circle. У 2020 році акції Airbnb більш ніж подвоїли ціну IPO у день відкриття, підскочивши з $68 до $144,71 до закриття. Цей стрибок на 112% був оголошений на той час казковою історією успіху. То що таке Circle, і в який актив насправді вкладаються інвестори, купуючи CRCL?

Що таке компанія Circle

Сильні сторони

Заснована в 2013 році компанія Circle стала помітним гравцем на криптовалютному ринку — насамперед як емітент USD Coin (USDC).

Стейблкоїни стали основою криптовалютних ринків і дедалі активніше освоюють сферу традиційних фінансів. У 2024 році обсяг транзакцій стейблкоїнів досяг $27,6 трлн, обігнавши сукупний обсяг Visa та Mastercard майже на 8%.

Загальна капіталізація ринку стейблкоїнів зараз становить $248 млрд. USDC Circle займає частку в 25% — поступаючись лише USDT Tether із 61%, — і становить $60 млрд від загальної суми. EURC Circle лідирує серед стейблкоїнів, забезпечених євро, з ринковою капіталізацією $224 млн. Таку статистику наводить Forbes.

При цьому, як зазначає видання, Circle виділяється на тлі конкурентів щодо відповідності нормативним вимогам. У США USDC позиціонує себе, як сумісний міст між криптоекосистемою та традиційними фінансами. У ЄС впровадження MiCA та подальше виключення невідповідних новим правилам стейблкоїнів, таких як USDT, із основних регульованих бірж проклали шлях для USDC до того, щоб стати провідним стейблкоїном у регіоні.

У нещодавньому звіті Citi підраховано, що ринок стейблкоїнів може сягнути $1,6 трлн до 2030 року в базовому сценарії. Circle, із його підходом, орієнтованим на дотримання вимог, може стати одним із головних бенефіціарів такого розвитку подій.

Ризики

Втім, модель роботи Circle має чимало ризиків. Перший — формування резервів. Основне джерело доходу Circle — 99% — надходить від інвестування резервів стейблкоїнів, переважно в короткострокові казначейські облігації США. У 2024 році ця модель виявилася досить прибутковою, принісши близько $1,6 млрд відсоткового доходу. Однак ця залежність також оголює ризик надмірної залежності від відсоткових ставок.

Ще одна проблема — вартість поширення. З $1,6 млрд виторгу Circle понад $1 млрд пішло на «поширення, транзакції та інші витрати». Левову частку цієї частини видатків освоїла біржа Coinbase — колишній співменеджер Circle із USDC, а тепер і ключовий партнер.

«Після розпуску Centre Consortium у 2023 році Circle взяла під повний контроль USDC в обмін на нову угоду про розподіл доходів. За цією угодою Coinbase отримує 50% залишкової дохідності від резервів USDC та 100%, що генеруються балансами USDC, що зберігаються на її платформі. Натомість Coinbase зобов'язалася «підтримувати USDC» та «сприяти довгостроковому успіху екосистеми стейблкоїнів», — пише Forbes.

Продукти

Окрім стейблкоїнів, USDC та EURC, Circle пропонує такі продукти:

Circle Mint — інституційна платформа для майнінгу та викупу USDC та EURC.

інституційна платформа для майнінгу та викупу USDC та EURC. CCTP (протокол крос-ланцюгових переказів) — система для власних переказів USDC із підтримкою смарт-контрактів через блокчейни.

(протокол крос-ланцюгових переказів) — система для власних переказів USDC із підтримкою смарт-контрактів через блокчейни. CPN (Circle Payments Network) — розрахунки, що програмуються, для фінансових установ, що відповідають вимогам KYC. У майбутньому може стати альтернативою SWIFT.

(Circle Payments Network) — розрахунки, що програмуються, для фінансових установ, що відповідають вимогам KYC. У майбутньому може стати альтернативою SWIFT. USYC — дохідний токенізований фонд із практично миттєвим обміном на USDC (нині доступний лише кваліфікованим інвесторам, які не є громадянами США).

Хто володіє Circle

Найбільшими зовнішніми акціонерами компанії є General Catalyst, яка володіла приблизно 8,9% всіх акцій до розміщення, та IDG Capital (8,8% усіх акцій). Інші значні венчурні інвестори включають Accel, Breyer Capital та Oak Investment Partners згідно S-1 .

Як змінився фондовий ринок після IPO Circle

IPO Circle має вирішальне значення для інтеграції цифрових активів у традиційні ринки, пише профільне видання CCN.com.

«IPO Circle стане ще однією можливістю для традиційних інвесторів громадського капіталу вкласти кошти в індустрію цифрових активів, на додаток до Coinbase, eToro, Robinhood і криптовалютних ETF», — говорить Девід Пакман, керуючий партнер і керівник венчурних інвестицій у CoinFund.

Дуейн Джеффери, консультант із платежів із 20-річним досвідом роботи у сфері даних, аналітики та фінтеху вважає, що успішний старт Circle на біржі «відчинив двері IPO для фінтехів».

«Після IPO Circle також конфіденційно подав заявку на вихід на біржу Gemini (криптовалютна платформа — ред.). І навіть Klarna знову обговорює своє IPO», — пише він.

На думку видання Barclay Club, IPO Circle було успішним не через спекуляції криптовалютою, а тому, що інституційні інвестори розглядають стейблкоїни, як важливу фінансову інфраструктуру. Попит на акції в 25 разів перевищив первинну пропозицію — це Волл-стріт робить мільярдні ставки на майбутнє цифрових платежів.

Проте далеко не кожна криптокомпанія, яка виходить на біржу, побачить успіх Circle. IPO в секторах, що розвиваються, несуть у собі невід'ємні ризики волатильності, і ринок особливо винагороджує перевірені бізнес-моделі з дотриманням нормативних вимог, а не спекулятивні ігри.

Чи варто купувати CRCL зараз

Колишній аналітик Goldman Sachs Дім Квок, чия думка цитує cryptotimes, каже, що IPO часто навмисно проводиться за низькою ціною, щоб створити атмосферу очікування та хвилювання. Щобільше, потік коштів, який він залучає, не завжди може виходити від «розумних» роздрібних інвесторів.

Квок рішуче заявив: «Я б не інвестував в IPO Circle після зльоту на 168%». А ось тут і починається найцікавіше — період блокування. Це стандартне правило більшості IPO, коли інсайдери та ранні інвестори не можуть продавати свої акції протягом встановленого часу, період блокування Circle становить 180 днів.

Після закінчення періоду блокування зазвичай багато інсайдерів продають свої активи. Різкий тиск продажів потім призводить до падіння ціни акцій. Для довгострокового інвестора це можливість купити за зниженою ціною.

Наприклад, коли у 2012 році закінчився період блокування акцій Facebook, ціна акцій досягла історичного мінімуму. Деякі досвідчені інвестори бачать у цьому зниження ціни можливість. Ціна акцій Circle може мати той самий ефект, тому зараз рекомендується почекати та поспостерігати.

Також Квок припустив, що акції CRCL можуть стати чудовою нагодою для коротких продажів. Якщо трейдери візьмуть це до уваги та зроблять ведмежі ставки на акції, ймовірність короткого стиснення збільшиться.

Відкласти придбання радить і Іван Компан, засновник First Kyiv Investment Club.

«Купувати сьогодні акції CRCL, на мій погляд, немає сенсу. Потрібно чекати 5−10 сесій, доки „піна“ зійде. Великі гравці, маючи хороші точки входу в позиції, нарощуватимуть присутність у цих акціях і можуть спровокувати додатковий підйом спочатку або навіть у дні торгівлі. Далі ми побачимо більш-менш справедливу оцінку для прийняття рішення. Купувати на корекції S&P 500 буде правильно, ніж лізти в акції CRCL прямо зараз», — пише він.