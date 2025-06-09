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9 червня 2025, 13:02

З початку року українці придбали нових авто в кредит Приватбанку на 2 млрд грн. Де беруть найбільше кредитів

З початку 2025 року українці придбали нових автівок в кредит через Приватбанк на загальну суму 2 мільярди гривень. За перші п'ять місяців року кредити на нові автомобілі отримали 2 300 клієнтів банку. Про це повідомив член правління банку з питань роздрібного ринку Дмитро Мусієнко, повідомляє «Мінфін».

З початку 2025 року українці придбали нових автівок в кредит через Приватбанк на загальну суму 2 мільярди гривень.
Фото: depositphotos

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Деталі

Наразі кожна п`ята автівка з придбаних в Україні вже профінансована за рахунок кредиту, а частка Приватбанку на ринку автокредитування нових авто з початку 2025 року склала 44%.

Де найбільше купують авто в кредит

Найбільше нових автівок в кредит купують в столиці (45% від загальної кількості), Дніпрі (9%), Львові (6%), Одесі та Харкові (5%).

За даними статистики ПриватБанку, найчастіше нові автівки в кредит купують чоловіки — їхня частка становить 58% в портфелі автокредитів банку. Майже половина — 43% українців, які купують автівки в кредит Приватбанку — клієнти віком від 36 до 45 років.

Клієнти старше 46 років складають частку в 34% портфелю автокредитів, а молодь від 21 до 35 років — 23% відповідно. Найчастіше клієнти беруть авто в кредит на 5 років, ця динаміка зберігається з попередніх періодів.

Трендом 2025 року залишаться збільшення попиту на електричні автівки та гібриди, частка яких серед придбаних авто в кредит у порівнянні з 2024 зросла до 16% та 18% відповідно.

Найпопулярніші бренди

Серед найпопулярніших в Україні автомобільних брендів найчастіше купують в кредит від Приватбанку автівки марок Toyota, Hyundai, Skoda, PEUGEOT, Mazda.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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