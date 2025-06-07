Національний банк оштрафував у травні 2025 року два банки за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) нелегальних доходів. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу НБУ.
7 червня 2025, 15:08
Нацбанк оштрафував Таскомбанк та Укрсиббанк
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Регулятор оштрафував Таскомбанк на 11 мільйонів гривень.
Причини штрафу для Таскомбанку
- Неналежна перевірка клієнтів: Банк не дотримався вимог щодо належної перевірки як нових, так і вже існуючих клієнтів.
- Ігнорування ризик-орієнтованого підходу: Таскомбанк неналежно застосовував у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, що є ключовим елементом ефективної системи фінансового моніторингу.
Крім того, Таскомбанк отримав письмове застереження через неналежне виконання вимоги щодо надання інформації на запит НБУ.
Штраф для Укрсиббанку
Нацбанк також оштрафував Укрсиббанк на 2 мільйони гривень. Причиною стало порушення вимог щодо належної перевірки існуючих клієнтів.
Джерело: Мінфін
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