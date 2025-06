Біткоїн перевершив Amazon, Tesla і Meta разом узяті — але ця нова мем-монета привертає всю увагу аналітиків

$XYZ відкриває статус G.O.A.T., а перші інвестори готуються до величезного ROI

XYZVerse ($XYZ) привніс абсолютно нову концепцію в нішу мем-монет, поєднавши азарт спорту з динамічною енергією криптовалюти. Цей проєкт, створений для затятих фанатів футболу, баскетболу, MMA та кіберспорту, є не просто черговим токеном — це зростаюча спільнота, побудована навколо пристрасті до гри.

Зі сміливою візієюGreatest of All Time (G.O.A.T.), XYZVerse прагне досягти більшого, ніж звичайний мем-коін. І люди це помічають — нещодавно він отримав звання Best New Meme Project.

Що відрізняє $XYZ? Це не короткочасний тренд. Цей проект має чіткий план розвитку та віддану спільноту, орієнтовану на довгостроковий ріст.

Натхненний спортивним духом, токен $XYZ став головним претендентом на перемогу, готовим розгромити конкурентів. $XYZ на шляху до подиуму переможця, щоб стати знаком честі для тих, хто живе спортом і криптовалютою.

$XYZ вже доступний ще до виходу на ринок

Попередній продаж $XYZ вже розпочався, надаючи доступ до токена за спеціальною ціною до лістингу.

Ціна запуску: 0,0001

Ціна зараз: 0,003333

Наступний етап: 0,005

Остаточна ціна попереднього продажу: 0,02

Після попереднього продажу токен $XYZ буде лістингований на основних централізованих і децентралізованих біржах із цільовою ціною лістингу 0,10 $. Якщо проект залучить достатньо капіталу для підтримки цієї оцінки, ранні інвестори можуть отримати до 1000-кратного прибутку від своїх попередніх продажів.

Наразі інвестовано понад 13 мільйонів доларів, що свідчить про високий інтерес ринку. Варто зазначити, що придбання токенів за нижчою ціною попереднього продажу дає можливість отримати вищий ROI після запуску.

Попит на $XYZ стрімко зростає, що сприяє швидкому прогресу попереднього продажу. Ранні покупці забезпечують собі найнижчі ціни, максимізуючи потенційний прибуток.

Приєднуйтесь до попереднього продажу $XYZ зараз і дивіться, як ваші копійки перетворюються на мільйони!

Шлях біткойна: чи залишається оригінальна криптовалюта королем?

Біткойн, створений таємничим Сатоші Накамото, є першою криптовалютою. Він працює без центрального органу управління, дозволяючи людям надсилати гроші безпосередньо один одному. Замість фізичних монет біткойн використовує спільний реєстр, який називається блокчейн. Цей реєстр розповсюджений на багатьох комп'ютерах, тому жодна окрема організація не контролює його. Транзакції перевіряються майнерами, які вирішують складні головоломки, щоб додати нові записи, і отримують винагороду у вигляді біткойнів. Цей процес забезпечує безпеку системи та запобігає шахрайству.

На сьогоднішньому ринку біткойн залишається одним з основних гравців серед криптовалют. Його обмежена кількість (21 мільйон монет) і події, які називаються «халвінгами» і кожні чотири роки зменшують винагороду майнерів, впливають на його вартість і видобуток. У порівнянні з іншими монетами, біткойн вважається цифровим золотом — засобом збереження вартості. Останні тенденції свідчать про відновлення інтересу до біткойна, оскільки люди шукають альтернативи традиційним грошам. Хоча інші криптовалюти пропонують різні функції, усталена мережа біткойна та ранній старт роблять його привабливим для багатьох.

Висновок

Незважаючи на високі показники біткойна під час буму 2025 року, XYZVerse (XYZ) привертає увагу, об'єднуючи спортивних фанатів у мемкойні, що прагне зростання.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io