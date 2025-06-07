Біткоїн перевершив Amazon, Tesla і Meta разом узяті — але ця нова мем-монета привертає всю увагу аналітиків

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 червня 2025, 9:00

Біткоїн перевершив Amazon, Tesla і Meta разом узяті — але ця нова мем-монета привертає всю увагу аналітиків

Нещодавні показники біткойна перевершили деякі найбільші технологічні гіганти на ринку. Проте нова криптовалюта, натхненна мемами, привертає увагу експертів. Аналітики звертають свій погляд на цю нову монету, припускаючи, що вона може стати наступним великим проривом. Що ж такого особливого в цьому новому токені, що привертає стільки уваги?

Нещодавні показники біткойна перевершили деякі найбільші технологічні гіганти на ринку.

$XYZ відкриває статус G.O.A.T., а перші інвестори готуються до величезного ROI

XYZVerse ($XYZ) привніс абсолютно нову концепцію в нішу мем-монет, поєднавши азарт спорту з динамічною енергією криптовалюти. Цей проєкт, створений для затятих фанатів футболу, баскетболу, MMA та кіберспорту, є не просто черговим токеном — це зростаюча спільнота, побудована навколо пристрасті до гри.

Зі сміливою візієюGreatest of All Time (G.O.A.T.), XYZVerse прагне досягти більшого, ніж звичайний мем-коін. І люди це помічають — нещодавно він отримав звання Best New Meme Project.

Що відрізняє $XYZ? Це не короткочасний тренд. Цей проект має чіткий план розвитку та віддану спільноту, орієнтовану на довгостроковий ріст.

Изображение выглядит как иллюстрация, графическая вставка, рисунок, МультфильмСодержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.

Натхненний спортивним духом, токен $XYZ став головним претендентом на перемогу, готовим розгромити конкурентів. $XYZ на шляху до подиуму переможця, щоб стати знаком честі для тих, хто живе спортом і криптовалютою.

$XYZ вже доступний ще до виходу на ринок

Попередній продаж $XYZ вже розпочався, надаючи доступ до токена за спеціальною ціною до лістингу.

Ціна запуску: 0,0001

Ціна зараз: 0,003333

Наступний етап: 0,005

Остаточна ціна попереднього продажу: 0,02

Після попереднього продажу токен $XYZ буде лістингований на основних централізованих і децентралізованих біржах із цільовою ціною лістингу 0,10 $. Якщо проект залучить достатньо капіталу для підтримки цієї оцінки, ранні інвестори можуть отримати до 1000-кратного прибутку від своїх попередніх продажів.

Наразі інвестовано понад 13 мільйонів доларів, що свідчить про високий інтерес ринку. Варто зазначити, що придбання токенів за нижчою ціною попереднього продажу дає можливість отримати вищий ROI після запуску.

Попит на $XYZ стрімко зростає, що сприяє швидкому прогресу попереднього продажу. Ранні покупці забезпечують собі найнижчі ціни, максимізуючи потенційний прибуток.

Приєднуйтесь до попереднього продажу $XYZ зараз і дивіться, як ваші копійки перетворюються на мільйони!

Шлях біткойна: чи залишається оригінальна криптовалюта королем?

Біткойн, створений таємничим Сатоші Накамото, є першою криптовалютою. Він працює без центрального органу управління, дозволяючи людям надсилати гроші безпосередньо один одному. Замість фізичних монет біткойн використовує спільний реєстр, який називається блокчейн. Цей реєстр розповсюджений на багатьох комп'ютерах, тому жодна окрема організація не контролює його. Транзакції перевіряються майнерами, які вирішують складні головоломки, щоб додати нові записи, і отримують винагороду у вигляді біткойнів. Цей процес забезпечує безпеку системи та запобігає шахрайству.

На сьогоднішньому ринку біткойн залишається одним з основних гравців серед криптовалют. Його обмежена кількість (21 мільйон монет) і події, які називаються «халвінгами» і кожні чотири роки зменшують винагороду майнерів, впливають на його вартість і видобуток. У порівнянні з іншими монетами, біткойн вважається цифровим золотом — засобом збереження вартості. Останні тенденції свідчать про відновлення інтересу до біткойна, оскільки люди шукають альтернативи традиційним грошам. Хоча інші криптовалюти пропонують різні функції, усталена мережа біткойна та ранній старт роблять його привабливим для багатьох.

Висновок

Незважаючи на високі показники біткойна під час буму 2025 року, XYZVerse (XYZ) привертає увагу, об'єднуючи спортивних фанатів у мемкойні, що прагне зростання.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io

Джерело: Мінфін
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами