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6 червня 2025, 11:22

Суперечка Маска і Трампа загрожує зривом контрактів на $22 мільярди

Ворожнеча між Ілоном Маском і президентом США Дональдом Трампом поставила під ризик контракти компанії SpaceX на суму близько 22 мільярдів доларів, що може серйозно вплинути на космічні програми США. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на новину Reuters від 6 червня.

Ворожнеча між Ілоном Маском і президентом США Дональдом Трампом поставила під ризик контракти компанії SpaceX на суму близько 22 мільярдів доларів, що може серйозно вплинути на космічні програми США.

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Ескалація конфлікту

Розбіжності між Маском і Трампом виникли через критику Маском планів президента щодо зниження податків і витрат, після чого ситуація швидко загострилася. Трамп пригрозив розірвати державні контракти з компаніями Маска, а той у відповідь заявив про виведення з експлуатації космічного корабля Dragon, який є частиною угоди з НАСА на $5 мільярдів і єдиним американським судном, здатним доставляти астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

Наслідки для космічної галузі

За даними Reuters, якщо Трамп вирішить скасувати контракти SpaceX із НАСА та Пентагоном, це може загальмувати розвиток космічної програми США. Конфлікт уже порушив співпрацю, яка раніше приносила SpaceX такі переваги, як участь у програмах освоєння Марса та створення космічного щита протиракетної оборони. Ситуація викликає занепокоєння щодо того, наскільки далеко може зайти Трамп у політичній помсті, враховуючи його попередні втручання у державні закупівлі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Qwerty1999
Qwerty1999
6 червня 2025, 11:30
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В лице Трампа граждане США выбрали достойного государственника…
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KValera
KValera
6 червня 2025, 12:11
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Спасибо жителям Техаса за президента Трампа!
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zevs1
zevs1
6 червня 2025, 12:29
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Трамп может выбрать между Роскосмос от Путина или SpaseX от Маска.
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