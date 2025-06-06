Тотальна фіскалізація: як із «спрощенки» виганятимуть бізнес

Спрощена система оподаткування може піти у небуття. Як це може статися і якими будуть наслідки, розповів економіст, експерт із податкової та митної політики В'ячеслав Черкашин. «Мінфін» вибрав головне.

Найближчі рік-два уряд має намір реформувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (ССО). Про це свідчать Нацстратегія доходів і незліченні Меморандуми із зовнішніми кредиторами.

Головне питання — як це буде робитися? З того, що вже написано і сказано чиновниками з Грушевського, ідеалом сучасної ССО там бачиться її практично повне поетапне зникнення. Розберемо етапи антиреформи.

Етапи антиреформи

Крок 1: для платників єдиного податку піднімуть ставку (це вже почалося з включенням ССО у сферу сплати військового збору).

Кінцева станція — ставки податків, аналогічні/порівнянні із загальною системою оподаткування (податкове навантаження спрощеної та загальної систем зрівняється, що нібито дасть змогу перемогти гідру зловживання ССО з метою уникнення оподаткування, особливо податків на працю).

Крок 2: тотальна фіскалізація та обов'язковий повний бухгалтерський/товарний облік остаточно стануть «сумними» супутниками спрощеної системи.

Держава хоче контролювати все, хоча функціональна пропускна спроможність контролюючих органів не може перетравити навіть наявний обсяг податкової інформації (приклад, низький коефіцієнт використання єдиного реєстру податкових накладних або процедуру CRS — міжнародний обмін інформацією).

Крок 3: будуть ґрунтовно вичищені (проріджені) списки дозволених видів діяльності. Під завісу модернізації зі ССО будуть вигнані всі компанії (юрособи).

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Імовірний підсумок

Номінально спрощену систему буде збережено, але умови ведення бізнесу, адміністративне та податкове навантаження буде кратно збільшено, а переважна більшість нинішніх платників єдиного податку, найімовірніше, вимушено її покинуть. ССО перестане бути драйвером (точкою) зростання економіки й базисом українського середнього класу, перетворившись на маргінальний прошарок платників податків.

О, уряд, ім'я тобі — віроломство!

Свіжий приклад реформування спрощеної системи — у Коста-Риці.