Тотальна фіскалізація: як із «спрощенки» виганятимуть бізнес

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 червня 2025, 13:30

Тотальна фіскалізація: як із «спрощенки» виганятимуть бізнес

Спрощена система оподаткування може піти у небуття. Як це може статися і якими будуть наслідки, розповів економіст, експерт із податкової та митної політики В'ячеслав Черкашин. «Мінфін» вибрав головне.

Упрощенная система налогообложения может уйти в небытие.

Найближчі рік-два уряд має намір реформувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (ССО). Про це свідчать Нацстратегія доходів і незліченні Меморандуми із зовнішніми кредиторами.

Головне питання — як це буде робитися? З того, що вже написано і сказано чиновниками з Грушевського, ідеалом сучасної ССО там бачиться її практично повне поетапне зникнення. Розберемо етапи антиреформи.

Етапи антиреформи

Крок 1: для платників єдиного податку піднімуть ставку (це вже почалося з включенням ССО у сферу сплати військового збору).

Кінцева станція — ставки податків, аналогічні/порівнянні із загальною системою оподаткування (податкове навантаження спрощеної та загальної систем зрівняється, що нібито дасть змогу перемогти гідру зловживання ССО з метою уникнення оподаткування, особливо податків на працю).

Крок 2: тотальна фіскалізація та обов'язковий повний бухгалтерський/товарний облік остаточно стануть «сумними» супутниками спрощеної системи.

Держава хоче контролювати все, хоча функціональна пропускна спроможність контролюючих органів не може перетравити навіть наявний обсяг податкової інформації (приклад, низький коефіцієнт використання єдиного реєстру податкових накладних або процедуру CRS — міжнародний обмін інформацією).

Крок 3: будуть ґрунтовно вичищені (проріджені) списки дозволених видів діяльності. Під завісу модернізації зі ССО будуть вигнані всі компанії (юрособи).

Читайте також: Банки закручують «податкові» гайки: як продати власні речі та не потрапити під фінмоніторинг

Імовірний підсумок

Номінально спрощену систему буде збережено, але умови ведення бізнесу, адміністративне та податкове навантаження буде кратно збільшено, а переважна більшість нинішніх платників єдиного податку, найімовірніше, вимушено її покинуть. ССО перестане бути драйвером (точкою) зростання економіки й базисом українського середнього класу, перетворившись на маргінальний прошарок платників податків.

О, уряд, ім'я тобі — віроломство!

Свіжий приклад реформування спрощеної системи — у Коста-Риці.

  • Низку видів діяльності звільняють від ведення рахунків-фактур.
  • Вводиться новий формат розрахунку податків на основі квартальних даних із застосуванням коефіцієнтів до бази оподаткування.
  • Для прибутку — у діапазоні від 0,01 до 0,05 (нижня базова ставка в країні 10%), для ПДВ — від 0,00125 до 0,058 (базова 13%).
  • Приклад: роздрібна торгівля платитиме податок з прибутку і ПДВ за ставкою 1%, а бари та ресторани — 2% і 4% відповідно.
Автор:
Черкашин В'ячеслав
Старший аналітик із податкових питань Інституту соціально-економічної трансформації Черкашин В'ячеслав
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
3212242
3212242
6 червня 2025, 15:34
#
Про криву Лаффера уряд, мабуть, не чув.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами