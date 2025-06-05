Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки 15,5%

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 червня 2025, 9:44

Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки 15,5%

Нацбанк з огляду на рівень інфляції за результатами квітня 15,1% та макроекономічні показники залишить облікову ставку на рівні 15,5% річних на найближчому засіданні 5 червня, вважає переважна більшість опитаних агентством «Інтерфакс-Україна» банкірів.

Нацбанк з огляду на рівень інфляції за результатами квітня 15,1% та макроекономічні показники залишить облікову ставку на рівні 15,5% річних на найближчому засіданні 5 червня, вважає переважна більшість опитаних агентством «Інтерфакс-Україна» банкірів.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталі«Хоч інфляція наразі продовжує зростати, очікую, що НБУ на найближчому засіданні залишить облікову ставку без змін.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

«Хоч інфляція наразі продовжує зростати, очікую, що НБУ на найближчому засіданні залишить облікову ставку без змін. Утримання ставки на поточному рівні дає змогу зберегти баланс між стримуванням інфляції та підтримкою поступового економічного відновлення», — сказала агентству начальниця управління управлінського обліку та бізнес-аналізу ОТП Банк Інна Провотар.

За її прогнозом, регулятор врахує очікуване послаблення інфляційного тиску наприкінці літа, зумовлене зниженням базового ефекту, стабілізацією цін на імпорт та загальним поліпшенням інфляційних очікувань

«Я очікую, що на червневому засіданні правління Нацбанку облікова ставка залишиться на рівні 15,5%. На сьогодні макроекономічні передумови не дають достатніх підстав для її зміни», — прокоментував акціонер та голова правління Unex Bank Іван Світек.

На його думку, в умовах, коли інфляційні очікування залишаються стабільними, а економіка все ще вразлива, НБУ, ймовірно, вважатиме за доцільне зберегти поточний рівень ставки.

«Надто раннє зниження може сформувати ризики для цінової стабільності та валютного ринку, водночас підвищення виглядало б передчасним і могло б створити додатковий тиск на вартість кредитування», — додав банкір.

«Ми не прогнозуємо зміни облікової ставки НБУ на засіданні 5 червня 2025 року», — такої ж думки дотримується директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександр Супрунович.

Він вважає, що збереження облікової ставки відповідає сталій політиці Нацбанку в частині стабілізації валютного ринку, контролю над інфляційними очікуваннями, а також збереження привабливості гривневих інструментів.

«Ми розглядаємо базовий сценарій — утримання ставки на існуючому рівні, зважаючи що валютний ринок залишається відносно стабільним, проте важливим показником при прийнятті рішення будуть також дані щодо інфляції за травень 2025 року», — додав Супрунович.

Розділяє думку з колегами про те, що НБУ залишить облікову ставку на рівні 15,5% річних, директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин.

«З огляду на макроекономічні показники та рівень інфляції, очікуємо, що ставка залишиться на тому ж рівні або трохи зросте — на 0,5%», — поділилися своїми очікуваннями керівник напряму з роздрібного бізнесу Сенс Банку Юлія Тур.

Нагадаємо

Нацбанк у березні підвищив облікову ставку ще на 1 в.п. — до 15,5% річних, але 18 квітня зберіг її на цьому рівні.

Як стало відомо трохи пізніше, рішення про збереження ставки тоді підтримали всі з 11 членів комітету монетарної політики (КМП).

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами