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3 червня 2025, 12:20

Капіталізація стейблкоїнів перевищила $250 мільярдів, злом біржі BitoPro на $11 млн: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Обсяг торгів на децентралізованих біржах досяг історичного максимуму

У травні обсяг торгів на децентралізованих біржах (DEX) сягнув $410,2 млрд — 25,3% від відповідного показника централізованих платформ (CEX). Крім того, це найвищий показник за всю історію спостережень, повідомляє The Block.

Попередній рекорд — 20,1% — було зафіксовано в січні.

Лідером серед DEX за підсумками місяця стала PancakeSwap з обсягом торгів $171,6 млрд. За нею — Aerodrome та PumpSwap, кожна з яких показала близько $15 млрд.

Генеральний директор і партнер Hashed Саймон Кім назвав ці дані «зрушенням парадигми від платформ, заснованих на довірі, до тих, що побудовані на коді». Він підкреслив переваги DEX: композитність, відкритість для інновацій та кросчейн-сумісність.

На його думку, зростання обсягів на децентралізованих біржах пояснюється хвилею популярності мем-коїнів, покращенням користувацького досвіду некастодіальних гаманців та падінням довіри до CEX.

Кім прогнозує, що DEX випередять централізовані платформи за обсягами торгів у 2028 році, а до 2030 року — стануть домінантними на ринку.

Капіталізація стейблкоїнів перевищила $250 мільярдів

Сукупна ринкова вартість стейблкоїнів уперше перевищила $250 млрд. З цієї суми $245,5 млрд припадає на токени, прив’язані до долара США.

Лідером залишається USDT від Tether із капіталізацією понад $153 млрд. Друге місце посідає USDC від Circle із $60,9 млрд.

CEO Kronos Research Генк Хуанг назвав подолання позначки у чверть трильйона «поворотним моментом» для галузі, наголосивши, що «стейблкоїни вже не експеримент, а необхідність».

За його словами, ринок готовий до масштабного зростання, а до 2026 року капіталізація може подвоїтись. Хуанг також відзначив зміну розкладу серед емітентів: домінування USDT і USDC можуть кинути виклик нові проєкти, зокрема USD1, пов’язаний із президентом США Дональдом Трампом, та банківські токени.

Аналітики вказують на два головні драйвери зростання:

  • посилення регуляторної визначеності,
  • розвиток DeFi.

Директор з досліджень LVRG Research Нік Рак підтвердив, що саме ці фактори стали рушіями поточного тренду.

19 травня Сенат США просунув законопроєкт «Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins» (GENIUS Act), який передбачає створення правової основи для стейблкоїнів, прив’язаних до долара. Ініціатива отримала підтримку з боку Трампа.

Документ вимагає повного забезпечення токенів готівкою в доларах або ліквідними активами. Для емітентів із капіталізацією понад $50 млрд запроваджується обов’язковий щорічний аудит.

22 травня у WSJ повідомили, що компанії, співвласниками яких є JPMorgan, Bank of America, CitiGroup, Wells Fargo та інші великі банки, розглядають можливість запуску спільного стейблкоїна.

Сенат США може схвалити законопроєкт про стейблкоїни вже цього тижня

Законопроєкт «Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins» (GENIUS Act) можуть ухвалити в Сенаті США вже цього тижня, до 6 червня 2025 року. Про це заявила журналістка Fox Business Елеонор Терретт, посилаючись на свої джерела.

За даними Терретт, автори законопроєкту працюють над отриманням двопартійної підтримки, що дасть змогу ухвалити низку поправок без повної процедури припинення обговорення.

Серед іншого, це охоплює: нові вимоги щодо розкриття інформації для держслужбовців, які володіють стейблкоїнами; заборона на діяльність емітентів з Китаю та інших підсанкційних юрисдикцій; реформа Закону про банківську таємницю та інше.

Терретт зазначила, що, в разі підтримки всіх сторін, остаточне схвалення GENIUS Act можливе до кінця цього тижня. У разі наявності процесуальних перешкод терміни можуть зсунутися на тиждень, до 9 червня.

Експерт заявив про злом криптобіржі BitoPro на понад $11 мільйонів

Криптодетектив під псевдонімом ZachXBT заявив про те, що 8 травня 2025 року хакери зломали тайванську криптовалютну біржу BitoPro. Ймовірний збиток склав $11,5 млн у криптоактивах.

За даними експерта, зловмисники отримали несанкціонований доступ до гарячих гаманців біржі в мережах Ethereum, Tron, Solana і Polygon. Вкрадені криптоактиви потім були продані на децентралізованих біржах.

Частину з них відмили через міксер Tornado Cash, іншу — конвертували в біткоїни за допомогою Thorchain, після чого відправили в сервіс Wasabi.

Також ZachXBT поділився повідомленням від команди BitoPro від 9 травня 2025 року. У ньому сказано, що система виведення і поповнення рахунків у криптоактивах перебуває «на обслуговуванні». Деякий час вона була недоступна.

Після публікації результатів розслідування ZachXBT адміністратор офіційного Telegram-каналу BitoGroup заявив в обговоренні, що команді надійшла безліч запитань із цього приводу. Найближчим часом компанія дасть офіційну відповідь.

BitoPro було запущено 2018 року, криптобіржа орієнтується на локальний ринок у Тайвані. Платформа управляється компанією BitoGroup. За даними CoinGecko, обсяг торгів на майданчику за останні 24 години становить близько $25 млн, а її оцінка надійності — 8/10.

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Джерело: Мінфін
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