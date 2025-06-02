Бізнес в Україні став більш оптимістичним, але прогнозує скорочення працівників

У травні 2025 року український бізнес покращив оцінки своєї діяльності завдяки зростанню споживчого попиту, стабільності в енергетиці, міжнародній фінансовій допомозі та сезонним факторам. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності від Національного банку .

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Позитивні зміни в оцінках

Індекс у травні піднявся до 50,8 пункта з 49,4 у квітні, хоча це нижче за березневий показник у 51,8 пункта. Уперше з травня 2024 року позитивні очікування висловили підприємства всіх секторів, що брали участь в опитуванні. Проте бізнес назвав і стримуючі фактори: посилення обстрілів важливих об'єктів, курсові та інфляційні очікування, а також брак кваліфікованих кадрів.

Результати за секторами

Будівельні компанії показали найбільший оптимізм завдяки стабільному попиту та сезонності — їхній секторальний індекс зріс до 51,5 із 47,3 у квітні. Промислові підприємства вчетверте поспіль дали позитивні оцінки через активний попит і стабільність енергетики — індекс склав 51,1 проти 51,8 у квітні. Торгівля зберегла позитивний настрій із індексом 50,3 (у квітні — 51,2), а сфера послуг уперше з травня 2024 року висловила оптимізм завдяки покращенню логістики та попиту — індекс піднявся до 50,9 із 46,3.

Очікування щодо цін і зайнятості

Промисловість, торгівля та сфера послуг прогнозують помірне зростання закупівельних цін і тарифів на свої послуги, тоді як будівельні компанії очікують незначного їх прискорення. Щодо зайнятості, лише будівельний сектор налаштований на збільшення персоналу, тоді як інші галузі передбачають скорочення чисельності працівників. Опитування проводилося з 5 до 23 травня 2025 року та охопило 565 підприємств.