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31 травня 2025, 13:21

НБУ спрощує валютний нагляд за експортними операціями

НБУ розширив перелік підстав для завершення банками валютного нагляду за експортними операціями українських компаній, врахувавши пропозиції банківської спільноти. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

НБУ розширив перелік підстав для завершення банками валютного нагляду за експортними операціями українських компаній, врахувавши пропозиції банківської спільноти.

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Нові підстави для завершення нагляду

З 31 травня 2025 року банки зможуть завершувати валютний нагляд за експортними операціями на основі таких надходжень коштів на рахунок компанії:

  • від банку-гаранта (нерезидента) за гарантією, наданою для виконання зобов’язань з оплати експорту товарів;
  • від банку-гаранта (резидента) за гарантією, наданою для виконання зобов’язань з оплати експорту, за умови, що банк-гарант (резидент) попередньо отримав кошти в іноземній валюті від банку-контргаранта (нерезидента) на вимогу контргарантії.

Мета змін

Ці зміни спрямовані на унормування правового поля для завершення банками валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за експортними операціями, які передбачають використання гарантій і контргарантій іноземних банків. Це сприятиме ширшому застосуванню українськими експортерами міжнародних банківських інструментів, таких як гарантії та контргарантії, для забезпечення надходження коштів.

Значення для економіки

Нові правила допоможуть зменшити обсяги ненадходження валютного виторгу в Україну в разі невиконання нерезидентами-контрагентами своїх зобов’язань за експортними договорами, що позитивно вплине на валютний ринок країни.

Джерело: Мінфін
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