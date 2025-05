Ван де Поппе не згоден з прогнозами — 5 найкращих альткойнів для наступного ралі

XYZVerse встановлює новий тренд: чи може це бути наступна мем-монета, яка зросте в 50 разів?

Ажіотаж навколо XYZVerse реальний. Вона збирається побити рекорди в сегменті мем-монет, націлившись на 50-кратне зростання після запуску.

Поточний попередній продаж дає першим інвесторам можливість придбати токени $XYZ зі значною знижкою, значно нижчою за очікувану ціну лістингу.

Оптимістичний настрій щодо $XYZ

XYZVerse вже представлений на CoinMarketCap, де спільнота продемонструвала сильний оптимістичний настрій щодо цієї монети: 95% респондентів очікують зростання $XYZ.

XYZ також привернув увагу авторитетних криптоінфлюенсерів. DanjoCapitalMaster, який має майже 800 000 підписників, нещодавно висловив свою підтримку проєкту, назвавши XYZVerse «можливістю для стрімкого злету».

Більше ніж просто мем-монета

На відміну від більшості мем-монет, які слідують за трендами без особливого змісту, XYZVerse встановлює новий тренд. Він поєднує енергійний світ спорту з вірусною природою мем-культури. І це працює. Передпродаж проходить швидко, і перші покупці зафіксували токени за ціною, яка, на думку деяких, є лише часткою їхньої майбутньої вартості.

Наразі XYZVerse все ще перебуває на стадії передпродажу, але попит на нього високий. Ціна вже піднялася з 0,0001 долара на етапі 1 до 0,003333 долара на етапі 12, при цьому вже зібрано понад 70% від 15 мільйонів доларів. Інвестори, які вступили в проект на ранній стадії, отримали значну знижку, а з урахуванням кінцевої цільової ціни попереднього продажу в 0,1 долара, ці цифри привертають увагу людей.

Ще є час приєднатися до проекту до закінчення попереднього продажу

Окрім простого ажіотажу, XYZVerse має структуровану модель токеноміки, спрямовану на довгострокову стійкість. 15% виділено на ліквідність для створення міцної ринкової основи. Щоб винагородити свою спільноту за допомогою айрдропів і бонусів, команда відклала 10% від загального обсягу. Більше того, значна частина (17,13%) призначена для дефляційного спалювання, що з часом може зменшити пропозицію і стимулювати попит на $XYZ.

Проект, керований спільнотою, з великими планами

Одне з того, що вирізняє XYZVerse, — це те, як він залучає свою спільноту. Нещодавно команда запустила програму Ambassador, яка дає користувачам можливість заробляти безкоштовні токени, підтримуючи проект. І це лише початок — вже ведуться переговори з відомими спортсменами, які допоможуть підвищити впізнаваність проекту.

Нещодавнє партнерство з децентралізованою букмекерською конторою bookmaker.XYZ підкреслює прагнення XYZVerse розширити свою корисність. Це великий крок, який дає спільноті щось, що можна реально використовувати.

В рамках угоди власники $XYZ отримують спеціальний бонус на свою першу ставку — приємний бонус, який додає додаткову цінність лише за те, що ви є частиною екосистеми.

Об'єднуючи традиційних шанувальників спорту та швидкозмінний криптопростір, XYZVerse створює щось нове — щось, що має розважальну цінність і справжню залученість.

Чи може XYZVerse стати наступною великою мем-монетою?

Завдяки швидко зростаючому передпродажу, сильній спільноті та амбітному плану розвитку, XYZVerse має всі складові проекту з серйозним потенціалом. Хоча криптовалютний ринок завжди непередбачуваний, багато інвесторів бачать у цьому можливість рано вступити в щось велике. Передпродаж не триватиме вічно, тож якщо ви зацікавлені, саме зараз час придивитися до цього проекту.

Приєднуйтесь до XYZVerse, наступної можливості для великого прориву

Sui (SUI)

Sui (SUI) останнім часом демонструє неоднозначні результати. За останній тиждень його ціна впала на 8,10%. Однак за останній місяць вона зросла на 2,39%, а за шість місяців — на 3,61%. Це свідчить про те, що, незважаючи на нещодавнє падіння, довгострокова тенденція показує помірне зростання.

Поточна ціна коливається в діапазоні від 3,12 до 4,14 доларів. 10-денна і 100-денна прості ковзні середні близькі, відповідно 3,61 і 3,59 доларів, що вказує на стабільність ціни. Індекс відносної сили становить 48,70, що близьке до нейтральної позначки, що свідчить про те, що актив не є ні перекупленим, ні перепроданим. Стохастичний осцилятор знаходиться на рівні 60,38, що вказує на помірний бичачий імпульс. Рівень MACD є дещо негативним (-0,0042), що вказує на мінімальний ведмежий настрій.

У перспективі, якщо SUI підніметься до найближчого рівня опору в 4,68 долара, він може зрости приблизно на 30%. Якщо цей рівень буде пробито, другий рівень опору на рівні 5,70 долара США відкриє потенціал зростання приблизно на 58%. З іншого боку, падіння до найближчого рівня підтримки на рівні 2,64 долара США означатиме зниження приблизно на 27%. Якщо ціна впаде далі до другого рівня підтримки на рівні 1,63 долара США, вона може знизитися приблизно на 55%. Згідно з даними, SUI може продовжити коливатися в межах поточного діапазону, якщо не з'являться нові ринкові фактори.

Chainlink (LINK)

Chainlink (LINK) останнім часом демонструє неоднозначні результати. За останні шість місяців його ціна знизилася на 13,69%. Натомість минулого місяця спостерігалося зростання на 4,79%, що свідчить про можливий висхідний тренд. Однак за останній тиждень ціна впала на 2,22%. Ці зміни вказують на волатильність LINK.

Технічні індикатори дають деякі підказки. Індекс відносної сили становить 49,31, що близьке до нейтрального рівня. Рівень MACD 0,0251 вказує на потенційний бичачий імпульс. 10-денна і 100-денна прості ковзні середні становлять $15,79 і $15,63, що свідчить про стабільність. На основі цих даних ціна LINK може дещо зрости.

У перспективі найближчі рівні опору LINK знаходяться на рівні 18,13 і 20,42 доларів. Пробиття рівня 18,13 доларів може означати зростання приблизно на 14% від поточних цін. Рівні підтримки на рівні 13,55 і 11,27 доларів можуть обмежити збитки, причому 13,55 доларів — це приблизно на 9% нижче поточних цін. Монета демонструє потенціал зростання, але важливо стежити за цими рівнями.

NEAR Protocol (NEAR)

NEAR Protocol (NEAR) за останній тиждень продемонстрував невелике зростання на 1,81%, а поточна ціна коливається в діапазоні від 2,57 до 3,09 доларів. За останній місяць монета подорожчала на 12,98%, продемонструвавши позитивну динаміку. Однак за останні шість місяців NEAR зазнав значного падіння на 58,15%, що відображає складний період для криптовалюти.

10-денна проста ковзна середня становить 2,89 долара, що трохи вище 100-денної середньої в 2,80 долара. Індекс відносної сили становить 57,91, що свідчить про наближення NEAR до зони перекупленості, але все ще є потенціал для зростання. Індикатор стохастику становить 75,12, що підтверджує потенціал для зростання. Рівень MACD є позитивним і становить 0,0270, що може сигналізувати про бичачий тренд у найближчій перспективі.

З огляду на ці показники, NEAR може протестувати найближчий рівень опору на рівні 3,38 долара, що означатиме зростання приблизно на 19% від поточної ціни. Якщо він перевищить цей рівень, наступною ціллю може стати другий опір на рівні 3,90 долара, що означатиме потенційний приріст приблизно 38%. І навпаки, якщо ціна знизиться, вона може знайти підтримку на рівні 2,35 долара, що означатиме зниження приблизно на 17%. Падіння до другого рівня підтримки на рівні 1,83 долара означатиме падіння приблизно на 35%. Трейдерам слід уважно стежити за цими рівнями, оскільки вони можуть сигналізувати про значні зміни на ринку.

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) останнім часом демонструє цікаві рухи. За останній тиждень ціна зросла на 1,65%. За останній місяць вона піднялася на 7,93%. Однак за останні шість місяців ціна знизилася на 47,47%. Це свідчить про неоднозначні результати: короткостроковий приріст, але значне довгострокове зниження.

Поточна ціна коливається в діапазоні від 21,14 до 25,85 доларів, що близько до 10-денної та 100-денної простих ковзних середніх на рівні 23,66 та 23,22 доларів. RSI знаходиться на рівні 51,59, що вказує на нейтральний ринок. MACD є позитивним на рівні 0,1391, що вказує на можливий висхідний імпульс. На основі цих показників AVAX може зрости в найближчому майбутньому.

Якщо ціна зросте, вона може зіткнутися з опором на рівні 28,26 доларів. Пробиття цього рівня може призвести до наступного опору на рівні 32,96 доларів. Якщо ціна впаде, вона може знайти підтримку на рівні 18,85 доларів або нижче, на рівні 14,15 доларів. Перехід до найближчого опору означатиме зростання приблизно на 22%. Падіння до найближчої підтримки може означати зниження приблизно на 18%.

Висновок

Хоча SUI, LINK, NEAR і AVAX є сильними кандидатами, XYZVerse (XYZ) пропонує більше. Як перший мемкойн для всіх видів спорту, він об'єднує шанувальників спорту і прагне до масштабного зростання.

