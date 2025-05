XYZ може зрости після виходу на біржу — аналітик, також оптимістично налаштований щодо HYPE та AAVE

$XYZ відкриває статус G.O.A.T., ранні інвестори готуються до величезного ROI

XYZVerse ($XYZ) привніс абсолютно нову концепцію в нішу мемкоінів, поєднавши азарт спорту з динамічною енергією криптовалют. Цей проєкт, розроблений для затятих фанатів футболу, баскетболу, MMA та кіберспорту, є не просто черговим токеном — це зростаюча спільнота, побудована навколо пристрасті до гри.

Зі сміливою візією Greatest of All Time (G.O.A.T.), XYZVerse прагне досягти більшого, ніж звичайний мем-коін. І люди це помічають — нещодавно він отримав звання Best New Meme Project.

Що відрізняє $XYZ? Це не короткочасний тренд. Цей проект має чіткий план розвитку та віддану спільноту, орієнтовану на довгостроковий ріст.

Натхненний спортивним духом, токен $XYZ став головним претендентом на перемогу, готовим розгромити конкурентів. $XYZ на шляху до подиуму переможця, щоб стати знаком честі для тих, хто живе спортом і криптовалютою.

$XYZ вже доставляє, навіть не вийшовши на ринок

Попередній продаж $XYZ вже триває, надаючи доступ до токена за спеціальною ціною до лістингу.

Ціна запуску: 0,0001

Ціна зараз: 0,003333

Наступний етап: 0,005

Остаточна ціна попереднього продажу: 0,02

Після попереднього продажу токен $XYZ буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах із цільовою ціною розміщення 0,10 $. Якщо проект залучить достатньо капіталу для підтримки цієї оцінки, ранні інвестори можуть отримати до 1000-кратного прибутку від своїх вкладень у попередньому продажі.

Наразі інвестовано понад 13 мільйонів доларів, що свідчить про високий інтерес ринку. Варто зазначити, що придбання токенів за нижчою ціною попереднього продажу дає можливість отримати вищий ROI після запуску.

Попит на $XYZ стрімко зростає, що сприяє швидкому прогресу попереднього продажу. Ранні покупці отримують найнижчі ціни, максимізуючи свій потенційний прибуток.

Приєднуйтесь до попереднього продажу $XYZ зараз і дивіться, як ваші копійки

перетворюються на мільйони!

Hyperliquid: нова хвиля в децентралізованій торгівлі

Hyperliquid потрясає світ децентралізованих фінансів своєю інноваційною платформою блокчейну. Побудована з нуля, вона представляє новий блокчейн рівня 1, який відрізняється швидкістю та ефективністю. В його основі лежить механізм консенсусу HyperBFT, який забезпечує швидке завершення транзакцій та високий рівень безпеки. Hyperliquid відрізняється децентралізованими послугами безстрокового обміну. Він дозволяє користувачам торгувати безстроковими ф'ючерсами безпосередньо на власному блокчейні без будь-яких комісій за газ. Це означає швидші та дешевші транзакції для всіх учасників.

Ще одна унікальна особливість — повністю вбудований в ланцюг книга замовлень. Більшість децентралізованих бірж використовують позаланцюгові методи для управління торгівлею, але Hyperliquid зберігає все в блокчейні. Такий підхід підвищує прозорість і безпеку, оскільки всі транзакції є відкритими та перевіреними. Команда Hyperliquid складається з випускників таких провідних навчальних закладів, як Гарвард, Каліфорнійський технологічний інститут та Массачусетський технологічний інститут, що забезпечує багатий досвід та знання. Завдяки самофінансуванню вони зберігають повний контроль над своєю візією та напрямком розвитку. На ринку, де цінуються швидкість, низькі витрати та прозорість, Hyperliquid виділяється як перспективна платформа, за якою варто стежити.

Aave Simplified: миттєві позики та майбутнє криптокредитування

Уявіть, що ви позичаєте або позичаєте гроші без банків та посередників. Aave робить це можливим на Ethereum. Це платформа, де користувачі можуть позичати, позичати та заробляти відсотки на своїх криптоактивах. Використовуючи смарт-контракти, вона забезпечує безпечні та прозорі транзакції. Коли ви позичаєте, ви отримуєте aTokens, які представляють ваш депозит і накопичують відсотки.

Aave виділяється своїми флеш-позиками — миттєвими позиками без застави, які необхідно повернути протягом декількох секунд.

Ця унікальна функція відкриває нові можливості в децентралізованих фінансах. Токен AAVE додає додаткову цінність, пропонуючи такі переваги, як зниження комісій та право голосу щодо оновлень платформи. Користувачі також можуть ставити AAVE на стейкінг, щоб підтримати безпеку системи та потенційно заробити винагороду. Завдяки обмеженій кількості та функціям, що зменшують обіг токенів, AAVE привертає увагу. У міру зростання децентралізованих фінансів інновації Aave роблять його помітним гравцем на сучасному ринку криптовалют.

Висновок

Хоча HYPE і AAVE є багатообіцяючими, XYZVerse (XYZ) виділяється як піонерський спортивний мемкойн, який об'єднує фанатів і прагне до масштабного зростання за допомогою екосистеми, керованої спільнотою.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io