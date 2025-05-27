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27 травня 2025, 13:42

Приват, Ощад, А-Банк лідирують за приростом карток, у mono перше скорочення — НБУ

За січень-березень 2025 року загальна кількість платіжних карток в Україні зросла на 4,1% (5,42 млн), сягнувши 137,4 млн. Проте кількість активних карток (з хоча б однією операцією за місяць) збільшилася значно менше — лише на 1,2% (0,71 млн), до 59,4 млн. Про це свідчать оприлюднені дані НБУ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За січень-березень 2025 року загальна кількість платіжних карток в Україні зросла на 4,1% (5,42 млн), сягнувши 137,4 млн.
Фото: pixabay.com

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Згідно з даними Національного банку, державний Приватбанк зберігає лідерство на ринку платіжних карток. З початку 2025 року він збільшив загальну кількість діючих карток на 2,6% (1,49 млн) — до 58,17 млн штук, а активних — на 1,4% (0,44 млн), досягнувши 31,97 млн штук.

Водночас Універсал Банк (mono), який минулого року активно наздоганяв Приватбанк і посів друге місце, у першому кварталі цього року вперше зафіксував зменшення кількості активних карток на 0,6% (0,06 млн) — до 9,72 млн. Хоча загальна кількість карток в обігу у mono все ж зросла на 4,1% (0,94 млн) — до 24,18 млн.

Ощадбанк, що замикає трійку лідерів за кількістю карток, за перші три місяці збільшив їх кількість на 8,4% (1,49 млн) — до 19,22 млн штук. Він також є другим за приростом активних карток — на 2,9% (0,23 млн), до 8,00 млн штук.

Третє місце за загальним приростом карток посів А-Банк: його показник зріс на 9,3% (0,81 млн) — до 9,52 млн штук. Кількість його активних карток збільшилася на 2,8% (0,05 млн) — до 1,84 млн.

За цим показником А-Банк поступається Райффайзен Банку, який замкнув п'ятірку лідерів за приростом активних карток у першому кварталі, збільшивши їх кількість на 0,7% (0,02 млн) — до 2,38 млн штук. Загальна кількість карток Райффайзен Банку зросла на 5,5% (0,34 млн) — до 6,49 млн штук.

Четверте місце за приростом активних карток за січень-березень зайняв банк «Альянс» — його активні картки зросли на 0,03 млн (45,7%) — до 0,11 млн, тоді як загальна кількість карток збільшилася на 0,18 млн — до 0,32 млн.

Варто також відзначити ПУМБ, який посів шосте місце за приростом діючих карток з початку року на +4,2% (0,25 млн) — до 6,4 млн. Водночас за приростом активних карток він показав скромний ріст лише на 0,2% — до 1,3 млн штук.

До десятки лідерів за кількістю діючих карток увійшов Сенс Банк, хоча з початку року кількість його діючих карток зменшилася на 12,5% (0,31 млн) — до 2,2 млн штук, а кількість активних — на 0,1% — до 0,58 млн.

За кількістю активних карток місця з 7-го по 10-те посідають:

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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