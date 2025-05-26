Зеленськиий запровадив санкції проти засновника онлайн-казино Pin-Up

Президент Володимир Зеленський підписав указ про завпровадження санкцій проти власника російського казино Pin-Up Дмітрія Пуніна та повʼязаних із казино компаній. Про це йдеться в указі президента.

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Проти кого ввели санкції

Обемеження введені проти засновника казино, громадянина рф Дмітрія Пуніна, а також громадян рф Івана Баннікова, Олександра Матяшова; та компаній: УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ, ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ, ТУРБО.ЮА. За інформацією Інтерфакс Україна. ці компанії повʼязані із Pin-Up.

У січні працівники ДБР затримали власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP Ігоря Зотька. Його правоохоронці вважають номінальним власником.

Да даними ДБР, реальними власниками комерційної структури під брендом PIN-UP, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни.

Слідство з’ясувало, що Зотько не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію.

За даними YouControl, він є засновником і бенефіціаром ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» та ТОВ «ФК «Єдиний простір». Остання компанія займалася проведенням платежів в застосунку «Дія» і отримувала з цього комісію, проте нещодавно застосунок повністю замінив компанію Зотька на державний «Укргазбанк».