Банк Ротшильдів визнали винним у відмиванні коштів

Сьома палата у кримінальних справах окружного суду Люксембургу визнала банк Edmond de Rothschild (Europe) винним за статтями про відмивання грошей та приховування злочинних доходів і ухвалила конфіскувати 25 млн євро , раніше заарештованих у рамках розслідування. Про це пише Frank Media.

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Деталі

Суд встановив, що провину банку підтверджено, а заходи, передбачені угодою сторін, є законними та пропорційними. Це перший випадок в історії, коли люксембурзький банк був засуджений у справі про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, йдеться у повідомленні суду.

Як встановили слідчі органи, у період з 2009 по 2013 рік громадянин ОАЕ відкрив у Edmond de Rothschild (Europe) десятки рахунків на ім'я різних офшорних компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських островах, Кайманах та острові Мен.

Як встановили слідство і суд, саме через ці рахунки відмивалися кошти, виведені з державного інвестиційного фонду 1Malaysia Development Berhad (1MDB), створеного для розвитку економіки Малайзії, але який став джерелом одного з найбільших корупційних скандалів у світі.

Банк, незважаючи на ознаки сумнівних операцій та потенційного відмивання грошей, вступив у «значні ділові відносини» із цим клієнтом і навіть розширив співпрацю.

Слідчі наголосили, що трансакції проходили через складну мережу міжнародних юрисдикцій та у результаті потрапляли на рахунки, відкриті у банку. Суд визнав, що Edmond de Rothschild (Europe) не вжив належних заходів щодо перевірки походження коштів та порушив норми боротьби з відмиванням грошей. При цьому банк пішов на співпрацю з владою, уклав угоду та провів внутрішні реформи, що дозволило суду обмежитись конфіскацією коштів без додаткових штрафів.

Це рішення завершує першу частину розслідування щодо відповідальності самого банку. Другу частину, пов'язану з діями конкретних співробітників Edmond de Rothschild (Europe), буде завершено прокуратурою пізніше. Третя частина розслідування щодо клієнта банку та його компаній залишається відкритою і активно триває, йдеться в повідомленні суду.

У прес-службі Edmond de Rothschild (Europe) повідомили, що банк «приймає до відома рішення, винесене судом Люксембургу в рамках кримінального розгляду, пов'язаного зі справою 1MDB».

Нагадаємо

Фонд 1MDB офіційно більше функціонує як активна структура і перебуває у процесі ліквідації.

1MDB створено у 2009 році екс-прем'єром Малайзії Наджибом Разаком для залучення іноземних інвестицій.

Фонд швидко опинився у центрі корупційного скандалу: замість фінансування проектів мільярди доларів було виведено через підставні компанії та використано для особистого збагачення. Тільки за офіційними даними, понад $4,5 млрд було вкрадено або використано не за призначенням.

Розслідування ведуться у 10 країнах, включаючи США, Швейцарію та Сінгапур.

Влада Малайзії досі намагається повернути викрадені мільярди доларів і притягнути до відповідальності всіх причетних — включно з міжнародними банками та їхніми співробітниками, які брали участь у сумнівних схемах із фондом 1MDB.